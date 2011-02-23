-GÜNAY KAÇIRILAN ESERLERİ TESLİM ALDI BELGRAD (A.A) – 23.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2004 yılında Sırbistan-Hırvatistan arasındaki Batrovçi Sınır Kapısı'nda ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri, Belgrad'da düzenlenen törenle teslim aldı. Belgrad'da, Milli Müzenin atriyumunda eserlerin teslimi için tören düzenlendi. Törene, Bakan Ertuğrul Günay, Sırbistan Kültür Bakanı Neboyşa Bradiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü, Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı da katıldı. Törende, Beogradski Perkusionisti Müzik Grubu'nun gösterisinin ardından Bakan Günay, müzedeki, Batrovçi Sınır Kapısı'nda 2004 yılında ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri inceledi. Daha sonra, Sırbistan Kültür Bakanı Bradiç, Bakan Günay'a temsili olarak sikkelerden birini vererek, eserleri teslim etti. Eserler, yapılan sayımın ardından gelecek hafta Türkiye'ye gönderilecek.