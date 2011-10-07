-Günay: İzmir'e verilen sözler tutuluyor TORBALI (A.A) - 07.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yakın geçmişte yol bekleyen köylerin artık metro durağı talep etmeye başladığını belirterek, ''Türkiye artık bu noktaya geliyor. Bunları yapabilecek güçte Türkiye Devleti oluştu'' dedi. İzmir'deki Aliağa-Cumaovası Raylı Sistem Projesi'nin (Egeray), Menderes'ten Torbalı'ya kadar uzatılmasını sağlayacak Cumaovası-Torbalı hattının temel atma töreni, Torbalı istasyonunda yapıldı. Bakan Günay, törende yaptığı konuşmada, İzmir'in sevinçli bir gün yaşadığını, İzmir'e verilen sözleri gecikmeden tutmanın fırsatını bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bugün Cumaovası'ndan Torbalı'ya uzanan bu sistem gelecekte Bergama'ya, Selçuk'a uzanacak ve İzmir'in bütün tarihsel bölgelerini modern bir şekilde kavuşturmuş olacağız. Ulaştırma Bakanlığımıza İzmir'e verilen sözleri hızla tutmaktaki kararlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Çevremdeki pankartlara baktım ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sevinçli düşündüm. 2003-2004'e kadar okullar açıldığı zaman zengin aileler çocuklarına okul araç gereci alıyordu. Yoksullar da varlıklı komşularının ya da büyüklerinin kullandığı malzemelerle idare etmek zorunda kalıyordu. Türkiye Cumhuriyeti devleti artık çağdaş sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirdi. Çocuklarının önüne sınıf farkı gözetmeksizin yepyeni okul gereçleri koymaya başladı.'' Bakan Günay, 2011-2012 ders yılında çocukların artık bilgisayar beklediğini kaydederek, şöyle devam etti: ''Yakın bir geçmişte köylerimiz yol bekliyordu. O yoldan geçecek bir minibüs, yerel yönetimlerden servis bekliyordu. Şimdi şu pankartı okuyun (Develi Köyü metro durağı istiyor). Türkiye artık bu noktalara geliyor.Bunları yapabilecek güçte Türkiye Devleti oluştu. Dünyanın 7. ekonomisiyiz. Allah izin verirse Avrupa'daki bütün öteki ülkeleri gececeğiz. Bu başarıda Ulaştırma Bakanlığımızın çok büyük katkısı var. Eğer havayolu, demiryolu ve karayolu ağımız bu kadar güçlenmese biz 2011 yılının sonunda ülkemize 30 milyon yabancı ziyaretçi getirmeyi başaramazdık.'' -TCDD Genel Müdürü Karaman- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da törende yaptığı konuşmada, 30 kilometrelik Torbalı-Cumaovası hattının Egeray'a dahil edilmesi projesinde elektrifikasyon, altyapı, sinyalizasyon gibi işleri TCDD tarafından 120 milyon lira maliyetle yapılacağını belirtti. Gar ve istasyon birimlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını bildiren Karaman, hattın 8 ayda hizmete gireceğini, Torbalı-Cumaovası hattının Egeray'a dahil edilmesiyle Torbalı'nın ulaşımda önemli bir destinasyon haline geleceğini ifade etti.