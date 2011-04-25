-GÜNAY: HEYKEL YIKMA TARTIŞMASI SEVİMSİZ İZMİR (A.A) - 25.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkılma kararına ilişkin, ''Ben Türkiye'de heykel yıkma tartışmasını, doğrusu çok sevimsiz buluyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Günay, İzmir Opera ve Balesi'nin geçici olarak taşınacağı Basmane'deki eski Amerikan Okulu'nda incelemelerde bulunduğu sırada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkılacağını hatırlatması üzerine Bakan Günay, o konuda çok üzgün olduklarını, 2006 yılında yanlış bir proje başlatılmış olduğunu söyledi. 2008 yılında projeyi görünce çok şaşırdığını dile getiren Günay, şöyle devam etti: ''Altında eski askeri tabyalar var ve tescilli. 2008'den itibaren de kurulların ihtilafı oldu zaten konuyla ilgili ama hem kurullar hem de belediye geçmişte gereken duyarlılıkları göstermemiş. Kars'taki bu tartışmadan önceki süreçte ben ona işaret etmeye çalışmıştım ama ne yazık ki arkadaşlar üzüm yemek yerine bağcıyı dövmeyi tercih etmişlerdi o dönemde. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Ben bu tartışmanın daha önceden kaynaklandığını, kurullar ve belediye arasında bir ihtilaf oluşa geldiğini, kurulların yeni bir proje istediğini söylemiştim. Yeteri kadar gerekler yerine getirilmedi taraflarca. Şimdi böyle bir eşiğe geldik. Ben Türkiye'de bir heykel yıkma tartışmasını doğrusu çok sevimsiz buluyorum.'' Bakan Günay, yer seçimi sırasında, belediye tarafından, bir tarihi eserin üzerinde olduğu gözetilmeden özensizlikler gösterildiğini ifade ederek, o dönemde kurulların da bu özensizliği paylaştığını kaydetti. Günay, ''Biz böyle bir tartışmayla bunun bedelini ödüyoruz. Bundan ötürü çok üzgünüm'' dedi. -CHP'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ- CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan ''İzmir-Tayland'' benzetmesine ilişkin görüşleri sorulan Bakan Günay, başka partilerin seçim beyannamesiyle çok meşgul olmamaya, kendi beyannamelerini içselleştirerek, toplumla paylaşmaya çalıştığını dile getirdi. Bakan Günay, ''İzmir'e biraz çantada keklik muamelesi yapılmış. Bundan üzüntü duydum'' diye konuştu. İzmir'in önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Günay, eskiden beri İzmir'in süregelen projeleriyle, planlama ve altyapı çalışmalarıyla yakından ilgilendiğini anlattı. Ertuğrul Günay, ana muhalefet partisinin, İzmir gibi geçmişte önemli destek aldığı bir yere, seçim bildirgesinde bir paragraf ayırmasının kendisini hem üzdüğünü hem de şaşırttığını belirterek, şöyle devam etti: ''Biz İzmir'i daha yukarıda bir yerde görmeye, tutmaya, bugün bulunduğu yerden daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bir Avrupa kentidir İzmir. Bir Uzakdoğu kentiyle Uzakdoğu kavramıyla bağlantı kurulmasını anlamadım. Ana muhalefet partisinin bildirgesinde, garip bir biçimde sadece İzmir ile ilgili değil, başka bazı yerlerle ilgili Uzakdoğu benzetmeleri var. Bu Uzakdoğu merakını da çok anlayabilmiş değilim. Biz Türkiye'yi Avrupa Birliğine taşımaya çalışıyoruz, Avrupa standartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Ama Uzakdoğu çağrışımları, merakının nereden kaynaklandığını anlamış değilim.'' İzmir ile ilgili güzel hayalleri, projeleri olduğunu dile getiren Günay, kendi işleriyle meşgul olduklarını söyledi.