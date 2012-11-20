Günay: 'Heykel düşmanı' lafını gündemden düşürelim

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'heykel düşmanı' olarak nitelenmesine karşı çıktı. Günay, “heykel düşmanı” lafının gündemden düşürülmesini isteyerek, “Eleştirdiğiniz Başbakan, tarihin önemli heykellerinden birisini, ABD'den uçakla dönerken uçağındaki bazı kişileri indirerek Türkiye'ye getirmiştir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlığının 2013 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Resim Heykel Müzesi'ne ilişkin sorunun, toplumun unutkanlığından yararlanılarak gündeme yeni bir sorunmuş gibi getirildiğini belirten Günay, 2007 yılında kapalı bulduğu müzeyi 2008 yılında açıp tekrar denetime aldıklarını, böylelikle “müze” denilebilecek bir yapının ortaya çıktığını ifade etti. Günay, müzede şu anda 800'ün üzerinde eserin sergilendiğini anlattı.

Müzenin Nisan 1980'de kurulduğunu ve aynı yıl 12 Eylül'de yaratılan tahribattan büyük zarar gördüğünü dile getiren Günay, müze çevresindeki bütün mekanın geçmişle kıyaslanamayacak kadar iyi mekanlarından biri haline geldiğine dikkati çekti. Günay, “Ama giden eserlerin tamamını bulmamız mümkün değil. Polis de peşinde ben de peşindeyim. Takip ediyoruz. Kısmen topladığımız eserler var ama soygunun kökü çok eskiye dayanıyor” diye konuştu.

Günay, bakanlığın geçmiş yıllarda yüksek lisans tezi bile bastığını hatırlatarak, “Kültür ve Turizm Bakanlığı bir yardım kuruluşu değildir. Biz, Türkiye'nin kültürel çoğulculuğunu ve bütüncülüğünü teşvik edecek ve statüsü yüksek eserler basmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Bütçeye ilk defa edebiyat eserlerini destekleyecek bir kalem koyduklarına değinen Günay, ayrıca Ankara ve İstanbul'un prestijli mekanlarında edebiyat evleri yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

'795 halk aşığını altına aldık'

Ertuğrul Günay, yaşayan halk ozanlarıyla ilgili yaptıkları çalışma sonucunda 795 halk aşığını kayıt altına aldıklarını ve onlara belge verdiklerini ifade ederek, bu çalışmayla haksız rekabetten koruyacak bir düzen oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yurtdışındaki bir açıklamasında, “Türkiye'de sinemacılara yönelik bir sansür olmadığını” belirttiğini anlatan Bakan Günay, Ceylan'ın özgün çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir sinemacı olduğunu bildirdi.

Günay, “Eksik varsa söylemek, sanıyorum ki sözün değerini artırır. Ama her şeyi siz topyekun kara göstermeye çalışırsanız bunun bir değeri olacağını zannetmiyorum. Bizim herhangi bir sansür girişimimiz yok. Türkiye'de bütün yaşayan renkler, diller, kültürler çoğalsın istiyorum. Anadolu'da hiçbir ayrım yapmıyoruz. Osmanlı, Selçuklu, erken Cumhuriyet döneminden ne varsa hepsini sahipleniyoruz” dedi.

Günay, emlak vergisi konusunda bir sponsorluk geliştirmeye çalıştıklarını, Belediye Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle de emlak vergisinden toplanan paranın, yüzde 20'sinin bakanlığın öncelik verdiği alanlarda kullanılacağını bildirdi.

Fethiye'de, şehrin ortasında yıllardan beri duran Telmessos Antik Kenti'nde yaz sonunda halka açık etkinlikler yapılacağını belirten Günay, Fethiye'nin öneminin farkında olduğunu ifade etti.

Komisyon üyelerinin Fazıl Say'a ilişkin yorumlarını da değerlendiren Günay, basın mensuplarının kendisine yurtdışında, “bir sanatçının ülkeyi terk etmek istediğini söylediğini” belirterek, görüşlerini sorması üzerine, “Kimse bu vatandan kopmamalı. Temenni ederim ki herkes yüreğindeki o kırıklığı aşar ve ülkemizde yaşamak konusunda el birliği yaparız” cevabı verdiğini ancak çok kaba bir cevap aldığını söyledi.

Günay, kötü sözün sahibine ait olduğunu kaydederek, “Siz yaşam kalitesinin en asgari şartı olan insanca birbirine davranmayı görmezden geleceksiniz, sonra da köşenize oturacaksınız, en kaba sözlerle eleştirmeye çalışacaksınız. Bu akşam da duyduğum şeyler oldu. Onlara da sadece 'kötü söz sahibinindir' diyorum” dedi.

'Turizm geliri 23 milyar dolar civarında'

Türkiye'nin turizm hedeflerinin gerisinde kalmadığını belirten Günay, “60 milyon turist ve 80 milyar dolar gibi bir hedef vardı ancak bunun gerçekçi olmadığını düşündük. Bu hedef bütün turistlerin Türkiye'ye gelmesi anlamını taşırdı. Bunu revize ettik, '50 milyon turist, 50 milyar dolar' dedik” ifadesini kullandı. Günay, Türkiye'nin bu konuda dünyadaki gelişmelerin önünde gittiğini ifade etti.

Günay, Türkiye'nin turizm gelirinin 23 milyar dolar civarında olduğunu kaydederek, “Kişi Türkiye'ye turist olarak geldiği zaman, turizm geliri hesaplamasında, sadece tur operatörlerine verdiği rakamı söylüyor. Aldığı hediyeyi, halıyı söylemiyor; hava taşımacılığı turizm gelirinde gözükmüyor. Mısır, turizm gelirini hesaplarken, kişi Avrupa'dan yola çıktığı andan itibaren her kalemi sayıyor” dedi. Günay, TÜİK'in, turizm geliri hesaplamasını, geçmiş yıllara doğru yeniden hesaplayacağını belirtti.

Bakan Günay, muhalefet partisi milletvekillerinin, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatla ilgili açıklamalarını” eleştirmelerine yanıt verirken, “(Heykel düşmanı) lafını gündemden düşürelim. Eleştirdiğiniz Başbakan, tarihin önemli heykellerinden birisini, ABD'den uçakla dönerken uçağındaki bazı kişileri indirerek Türkiye'ye getirmiştir. Bunu bugüne kadar kimse yapmamıştı. Sanat değeri yüksek olan bir heykeli aldı, getirdi ve Antalya Müzemize koyduk. 'Heykel, sanat düşmanı' diye bir genelleme yapmayalım” diye konuştu.

Sabahattin Ali ile ilgili kitap çıkaracağını ifade eden Günay, hükümetin, soğuk savaş döneminde Türkiye'den koparılan ve “memleketim, memleketim” diyerek hayatını kaybeden, Türk dilini en güzel konuşan insan olan Nazım Hikmet'e Türk vatandaşlığını verdiğini bildirdi. Günay, bunu bugüne kadar gelen hiç bir hükümetin yapmadığını bildirdi.

'Dünya miras aday listesinde 37 yer'

Günay, Türkiye'nin dünya miras listesinde 9, dünya miras aday listesinde ise 37 yerinin olduğunu belirtti.

Bir gezide karşılaştığı Çinli bir rehber kızın kendisine, “Türkiye'den 30 tane olması gerekir” dediğini anlatan Günay, “Kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Selimiye Cami, İstanbul Tarihi Yarımada Dünya Miras Listesi'ne girdi. 9 bin 500 yıllık insanlık tarihi olan Çatalhöyük, o da girdi. Gelecek yıl için de Alanya Tersaneleri ve Kalesi için çalışıyoruz. Daha sonra sıra Efes, Bergama, Bursa'nın tarihi merkezine geliyor, oralar da dünya miras listesine girecek” dedi.

Türkiye'nin Bergama gibi bir yere sahip olduğunu dile getiren Günay, “Oradan çalınanlarla yurtdışında müze yapılmış ama Bergama aday listeye girememiş, şimdi onun için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bizim özümüzden bir şey çıkarmak lazım” diyen Günay, İzmir'de yeni kurulan orkestranın köylerde Mozart da çökertme de çaldığını ve büyük beğeniyle dinlenildiğini söyledi. Günay, “Bizim derdimiz bu işi halka götürmektir” diye konuştu.

Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı'nın 2013 yılı bütçesi kabul edildi.