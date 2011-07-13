-GÜNAY, GÜVENOYU ÖNCESİNDE HAYIR DUASI ALDI ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i makamında ziyaret etti. Bakan Günay, Görmez'e hayırlı olsun ziyaret için biraz geciktiğini belirterek, bugün TBMM'deki güvenoyu oylaması öncesinde ziyaretini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Günay, ''Bugün inşallah mecliste güvenoyu alacağız, ama ondan önce ben Sayın Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını ziyaret edip, önce hayır dua alarak işe başlamak istedim'' dedi. Önceki dönemde de Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli alanlarda iş birliği yaptıklarını hatırlatan Günay, ortak mesaiden memnun olduklarını kaydetti. Günay, yeni dönemde de iş birliği içinde çalışma dileğinde bulundu. Başkan Görmez de sadece Türkiye'de değil Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'nde de çalışmaları olduğunu anımsattı. Selimiye, Sultanahmet, Süleymaniye gibi dünyanın gözdesi olan camileri her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirten Görmez, ''Başkanlık olarak bu mabetlerimizi ziyaret edenlere karşı üzerimize düşen vazifeleri, yerine getiremediğimizi düşünüyoruz. Özellikle bu konuda himmetinize ihtiyacımız var'' diye konuştu. Bunun üzerine Bakan Günay da yakın iş birliği için çalışacaklarını söyledi. -''BENİM İÇİN BAYRAM SEVİNCİ OLDU''- Bakan Günay, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındığını hatırlatarak, ''Listeye ilk defa bizim coğrafyamızdan, doğrudan doğruya ve sadece Osmanlı'ya ait bir eser eklenmiş oldu'' diye konuştu. Mimar Sinan'ın eserinin dünya kültü mirası listesine girmesinin bir övünç olduğunu dile getiren Günay, ''Benim için bayram sevinci oldu'' dedi. Bakan Günay, Selimiye Cami için İstanbul ve Edirne'de bir tanıtım toplantısı yapacaklarına bildirdi. Ziyaret sırasında, Bakan Günay, Başkan Görmez'e hattat Ahmet Karahisari'nin yazdığı Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Başkan Görmez de Günay'a Diyanet İşleri Başkanlığının ''Anadolu'da İslam Medeniyeti ve Türk İslam Sanatı'' adlı eserleri hediye etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Hasan Kamil Yılmaz, Ekrem Keleş ve Mehmet Emin Özafşar da hazır bulundu.