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Yaşam

Günay: ''Faillerin örgüt suçlamasından beraatı vahim'' ANKARA (A.A)

17 Ocak 2012 20:34

-Günay: ''Faillerin örgüt suçlamasından beraatı vahim'' ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hrant Dink cinayeti davasındaki karara ilişkin, ''Failler ağır cezalara çarptırıldılar, bundan ne ölçüde teselli bulunabilir bilmiyorum. İlk haberlerden izlediğim kadarıyla bütün failler, bu işi örgütlü yapmış olmak suçlamasından beraat ettiler. Bu, vahim bir gelişme'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Günay, Hrant Dink davasının sonuçlandığını belirterek, şunları söyledi: ''Yargının bu kararı sonuçlandığına göre, eleştirme hakkımız var şu anda. Yargı süreci bu noktada durdu, bundan sonra Yargıtay'a gidecek sanıyorum. Burada örgütlü bir suç olduğu konusunda bir kamu vicdanı hükmü oluşmuştur.  Mahkemenin bu beraat kararını hepimiz dikkatle izleyeceğiz. Burada üstelik belki içine bazı başka mekanizmaları da katan bir örgütlülük olduğu konusunda baştan itibaren hepimizin gözlemleri ve vicdani kanaati var. Bu yüzden bu örgütlü suç kavramından, yasa dışı örgüt üyesi olmaktan beraat ettirilmiş olmalarını çok büyük bir şaşkınlıkla karşıladım, hukukçu sıfatımla söylüyorum. Bu davanın arkasını tabii bütün kamuoyu dikkatle takip edecek, biz de edeceğiz.''

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