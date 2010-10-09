-GÜNAY: EMİR KUSTURİCA BİRÇOK İNSANI İNCİTTİ ANTALYA (A.A) - 09.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Emir Kusturica'nın iyi bir sinema sanatçısı olduğunu, ama sadece kendi insanını değil, birçok insanı da sözleri ve yorumlarıyla incittiğini söyledi. Alanya Turizm İşletmecileri Derneğinin bir toplantısı için Antalya'ya gelen Günay, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu yüzden böyle bir seçim olmasaydı daha isabetli olurdu'' dedi. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni çok önemsediğinin altını çizen Bakan Günay, ''Festival, bu tür tartışmalardan ve polemiklerden uzak tutulmalı. Umarım bundan sonraki yıllarda buna dikkat gösterilir'' diye konuştu: Bir gazetecinin, ''Eleştirilerin siyasi olduğu, Emir Kusturica'nın AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Bursa'ya geldiği zaman ses çıkartılmadığı'' sorusunu yanıtlayan Bakan Günay, şöyle konuştu: ''Ben Bursa Belediyesine gelip gelmediğini bilmiyorum. Öyle bir toplantıda bulunmadım. Emir Kusturica, önemli bir sinema adamıdır, ama kendi halkının duygularıyla, insanlığın ortak değerleriyle ilgili yorumlarda sanatçıların daha dikkatli olması gerektiğini sanırım bu örnek bize öğretiyor. Antalya film festivali, daha dikkatli seçimlerle bu tür polemiklerden uzak tutulmalıdır. Antalya, bizim için çok özel bir yer. Buradaki sanat etkinliklerini Antalya'nın gelişmesi için çok önemsiyorum. Bundan sonraki yıllarda daha dikkatli olunursa sanırım yararlı olunur.''