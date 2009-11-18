Günay: CHP 'halkçı' parantezini kapattı

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Baykal ve Öymen ile CHP, 1970'lerde rahmetli Bülent Ecevit'in açtığı demokrat, halkçı parantezi kapatmış gözüküyor'' dedi.



Günay, bir gazetecinin, ''Siz de eski bir CHP'li olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Dersim olayları konusundaki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı:



''Çok talihsiz. Baykal ve Öymen ile CHP, 1970'lerde rahmetli Bülent Ecevit'in açtığı demokrat halkçı parantezi kapatmış gözüküyor. Tek parti döneminin akılsızlığına, faşizan eğilimlerine, geriye doğru bir süreç içinde. Açıklamayı CHP ve Türkiye açısından çok talihsiz olarak niteliyorum. AKP gibi hem geleneklerine hem de dünya gerçeklerine uygun şekilde Türkiye'yi yenileştirmeye çalışan bir hareketin karşısında demokrat, çoğulcu, Batılı demokrasiyi benimsemiş bir muhalefet olsa Türkiye daha hızlı yol alır.''



''Tunceli isminin yeniden Dersim olarak değiştirilmesine ilişkin yasa teklifi verildi mi?'' sorusuna Bakan Günay, ''Yasa teklifi yok, ama tarihi isimlerin vaktiyle niye değiştirildiğini anlamak mümkün değil. Tarihle arkeolojiyle uğraşıyorum. Her şeyin aslı güzel'' cevabını verdi.