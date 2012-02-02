-Günay: Bu yıl rekora imza attık MUĞLA (A.A) - 02.02.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Bu yıl bir rekora imza attık ve ülkemize 31 milyon 500 bin yabancı pasaportlu ziyaretçi geldi. Bu rakam şu anda Yunanistan'ın rakamlarından iki kat fazla. Mısır'ın rakamlarını neredeyse üçe katlıyor'' dedi. Bakan Günay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük beldesinde yapımı tamamlanan arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Günay, törende yaptığı konuşmada, çok önem verdikleri bir coğrafya olan Muğla'nın, özel ve en güzel tarihi dokuya sahip bir yer olduğunu söyledi. Türkiye'nin turizmde övünülecek bir noktaya geldiğini belirten Günay, ''25-30 yıldan bu yana Türkiye'de devlet politikası olarak turizm yapmaya çalışıyoruz. 1 milyonu, 3 milyonu, 5 milyonu, Yunanistan kadar turisti, Mısır'ın elde ettiği kadar turisti hayal ettiğimiz zamanlar olmuştu. Bu yıl bir rekora imza attık ve ülkemize 31 milyon 500 bin yabancı pasaportlu ziyaretçi geldi. Bu rakam şu anda Yunanistan'ın rakamlarından iki kat fazla. Mısır'ın rakamlarını neredeyse üçe katlıyor'' diye konuştu. Milletin gayreti, devletin imkanları ve yatırımcıların da riskleri üstlenmesi sayesinde, Türkiye'nin turizmde ilk 10'a girdiğini ifade eden Günay, bu yıl TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre turizmde 23 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini kaydetti. Bunun asgari gelir olduğuna dikkati çeken Günay, ''Hesaplanmayan marina gelirleri var, VIP yolcuları var, yükte hafif, pahada ağır kıymetli eşya alışverişleri var. Bunları da kattığımız zaman Türkiye, 31 milyon 500 bin yabancı ziyaretçi ve 30 milyar dolar gelir seviyesinde. Türkiye turizminin geldiği bu noktayı Allah nazardan saklasın'' dedi. Arıtma tesisinin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, daha sonra AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Günay'ı, burada AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Algül'ün yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Bakan Günay, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti: ''10 yıl önceyle 5 yıl önceyle kıyasladığımız zaman ülke olarak çok büyük mesafeler aldığımızı görüyoruz. İnşallah aynı şekilde 2013'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyet'in 90. yılını göreceğiz. Bir 10 yıl sonra da 100. yılını... Allah izin verirse bu şekilde devam ettiğimiz zaman 100. yıla kalmadan Atatürk'ün hayali gerçekleşmiş olacak. Türkiye çağdaş uygarlık düzeyinin üzerinde, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline gelecek.'' -Beçin Kalesi'ni gezdi- Bakan Günay daha son geldiği Milas'ın Beçin beldesindeki Beçin Kalesi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Kalede yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. Kadir Pektaş'tan bilgi alan Günay, kalenin restorasyonu için proje hazırlandığını belirterek, ''Bir yıl gibi bir süre içinde kale surlarının restorasyonunu yaptıracağız. Böylesi bir tarihi mekanın kültür turizmine kazandırılmasının önemli olduğuna inanıyorum'' dedi. Günay, Ahmet Gazi Medresesi'ni de ziyaret etti.