Günay: Bu çağda kurban kesmeye gerek yok

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bayramlarda kurban kesmek yerine bağış yapmayı tercih ettiğini söyledi



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, incelemelerde bulunmak için gittiği kendi memeleketi Ordu’da Vali Ali Kaban’ı göremeyince fena kızdı. İl girişinde Vali Yardımcısı Mehmet Turan Çuhadar ve İl Emniyet Müdürü Ali Ton tarafından karşılanan Günay, “Vali bey nerede?” diye sordu. Çuhadar da, “İl dışında” dedi. Bu kez Günay “Hangi il?” diye sordu. Çuhadar, “Ülke dışında” diye cevapladı. Bu kez de Vali Kaban’ın hangi ülkede olduğunu soran Bakan Ertuğrul Günay’a, Vali Yardımcısı “Bilmiyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine çok kızan Günay, fırçayı attı: “Ben 12’den beri buradayım. Siz neredesiniz? Vali vekili nerede?” Çuhadar, yine “Bilmiyorum” deyince Bakan çileden çıktı. Sert şekilde “Nasıl bilmiyorsunuz. En kısa zamanda valinin nerede olduğu öğrenip bana rapor yazıyorsunuz” dedi. Ardından da AKP il başkanlığına gitti. Daha sonra yapılan açıklamada Vali Kaban’ın ülke dışına çıktığı, yerine vekil olarak Adem Yılmaz’ın baktığı söylendi.



‘Bu çağda kurbana gerek yok, ben bağış yapacağım’



Ertuğrul Günay, bayramlarda kurban kesmek yerine bağış yapmayı tercih ettiğini söyledi: “Artık bu çağda kurban kesip dağıtmak çok acil bir ihtiyaç olmaktan çıktı. Onu karşılayan başka türlü yardımlar yapılabilir inancındayım ben, herkesin inancı kendine tabii” dedi. Günay, bayramda tatili de desteklediğini açıkladı: “Turizme katkı sağlar, ayrıca insanımızın 8-9 günlük tatile gitmeye, dinlenmeye hakkı var. Tabii bir yandan aileleri ziyaret geleneğini de öldürmemek gerek.”

