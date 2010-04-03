Günay: Böyle sanatçı olmaz ki!

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'Eğer böyleyse vah bize'





'Müze olan kiliseleri yılda bir kez ibadete açabiliriz'

Milli Kütüphane'de ''Kaşgarlı Mahmut'tan Fethi Naci'ye: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009 Yılı Yayınları Kitap Sergisi'' ve ''2009 Yılı Yayınlarının Tanıtımı''nı içeren sunuma katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Cer Modern Sanatlar Merkezi'nin açılışıyla ilgili açıklamada bulundu.Dünyanın yeni başkentlerini, yeni kentlerini görünce kıskançlık duyguları geçirdiğini belirten Günay, şunları kaydetti:''Ankara'da 11 bin 500 metrekare bir kültür ve sanat merkezi açılıyor. Bazı çalışanlar diyorlar ki 'bakan ve başbakanlar gelecek, kalabalık olsun, gelin' dediler ve 'biz oraya zorla gittik' Böyle bir sanatçılık olabilir mi? Bunu söyleyen insan sanatçı olabilir mi? Ne çalarsa çalsın, ne söylerse söylesin. Bir mekan açılıyor, bir sanat vahası açılıyor, bir kültür merkezi açılıyor. 'Oraya zorla götürüldüm' diye nasıl söyleyebilir. Bu insanlarla iş yapıyorsak vah bize vah Türkiye'ye.Eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin sanatçı kadrolarını bunu söyleyebilecek insanlar işgal ediyorsa, ülkem için, insanlar için halkım için çok üzüntü duyarım.''Bunun yakıştırma, bir sürçilisan olduğunu sandığını ifade eden Günay, şöyle devam etti:''Böyle söylüyor ama. Birkaç gazetede gördüm. 'Bizi kalabalık olsun diye götürdüler.' Koşmamış da kendisi, arkadaşlarını çağırmamış da. Bakın Ankara'ya, Cumhuriyet'in başkentine, Atatürk'ün kentine iftihar ettiğimiz bir mekan açılıyor. Bu eski hal, bu eski batakhane, bu eski çürümüş yapı bir kültür ve sanat merkezine dönüşüyor. 11 elçi vardı. Onlar koşa koşa gelmişler, elçileri zorladık mı biz. 'Haydi arkadaşlar gidelim' diye çevresindekileri çağırmamış da, basına bizi şikayet ediyor. Diyor ki, 'kalabalık olsun diye çağırdılar, biz de zorla gittik.' Vah bize. Eğer böyleyse vah bize gerçekten. Kem aletle kemalat yapmaya çalışıyoruz.''Günay'ın bir tepkisi de İstanbul Film Festivali’nin açılışındaki konuşması sırası kendisini alkış ve kornayla protesto edenlereydi:''Başarısız sesler çıktı. Eğitim alırlarsa bu enstürmanlarla daha iyi gösteri yapabileceklerini söyledim.''Müze olan kiliseleri, başvuru gelmesi halinde yılda bir gün ibadete açılabileceklerini belirten Günay, Ayasofya'nın bu kapsamda olmadığını belirtti:''Çok özel bir mekandır o. Özel statüsünde durmasından yanayım.''