-Günay ''Anadolu Medeniyetlerinden Nağmeler'' konserine katıldı ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Musiki Korosunca, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, Rumca ve Ermenice dillerinde ''Anadolu Medeniyetlerinden Nağmeler-Mardin Müziklerinden Esintiler'' adlı konser verildi. Devlet Resim ve Heykel Müzesindeki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile eşi Gülten Günay, AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler ve çok sayıda seyirci izledi. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, konserin ardından yaptığı konuşmada, Mardin'in tanıtılması konusunda bugüne kadar çaba sarf ettiğini söyledi. Mardin'deki yerel basında ''Mardin'i hayallerinde yaşatan Bakan'' şeklinde hayatı boyunca unutamayacağı sıfatların verildiğini anlatan Günay, şunları söyledi: ''Çeşitli hemşehrileriniz, çeşitli toplantılara davet ettiler beni. Bir gün çok büyük bir toplantıya gittik. Mardin'in bütün dernekleri toplanmışlar, bir araya gelmişler. Dedim ki arkadaşlar bakın gerçekten çok şaşırdım ve çok üzüldüm, İzmir'in neredeyse yarısı Mardin doğumlulardan oluşuyor. Fakat bütün partilerin listelerine baktım, benden başka hiçbir Mardinli yok. Sadece alkışla kalmadı, bu başka biçimde de gerçekten çok sevimli bir destek olarak bana çok büyük faydalar getirdi. Gerçekten eğer hemşehriliğe kabul ederseniz ben bundan iftihar ederim." -Günay'dan Nazım Hikmet'in ''Şeyh Bedrettin Destanı''- Günay, konuşmasında Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı'ndan ''Hep bir ağızdan türkü söyleyip/Hep beraber sulardan çekmek ağı/Demiri oya gibi işleyip hep beraber/Hep beraber sürebilmek toprağı'' dizelerini okudu. Günay, ''Diller ve dinler insanları ayırmak, çatıştırmak için değil, tanıştırmak ve barıştırmak içindir. Yeter ki o dillerde ağıtlar ve düşmanca sözler söylenmesin. Kardeşçe türküler söylensin. Bu akşam bunun en güzel örneklerini gördük. Bu sadece Türkiye'nin özlemi değil, bu dünyanın özlemi'' dedi.