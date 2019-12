-GÜNAY: ''AMACIMIZ SANATI HALKA TAŞIMAK'' ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Tiyatroları'nın (DT) kapatılması tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Bizim yapmaya çalıştığımız, devletin tiyatrodan, sanatın bir alanından elini ve desteğini çekmesi değil, birtakım cari giderleri azaltması, israfı önlemesi, bu desteği daha verimli bir biçimde kullanarak doğrudan sanatı ve sanatçıyı desteklemenin yolunu bulması ve asıl temel amacımız da sanatın daha büyük, daha geniş kitlelere, halka taşınmaya çalışılmasıdır'' dedi. Günay, Milli Kütüphane'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine gelişi sırasında gazetecilerin DT'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Devlet Tiyatrolarıyla ilgili tartışmanın haksız boyutlara uzamamasıyla ilgili birkaç şey söylemek istediğini ifade eden Günay, DT'nin 1948 yılında kurulduğunu, 2003 yılı sonuna gelene kadar gezici ve yerleşik olarak 24 sahnesinin bulunduğunu anlattı. Kendisi devraldığında 33 sahnesinin bulunduğunu, DT'nin şu anda da 58 sahneye sahip olduğunu aktaran Günay, ''Yani geride bıraktığımız 55 yıl içinde açılan DT sahnesinden daha fazlasını sadece kendi dönemimde açtım. Bununla övünüyorum. Çünkü bizim amacımız sanatı halkın ayağına götürmeye çalışmaktır. Hem yurt için turnelerimizde, hem de Avrupa'ya kadar uzanan turnelerimizde DT'nin eserlerini tiyatroseverlerle buluşturmaya, halka götürmeye çalıştık'' diye konuştu. Günay, 2000'lerde yardım yapılan özel tiyatro sayısının 70'lerde olduğunu, geçen yıl 140 kadar özel tiyatroya yardım yapıldığını belirterek, bu yardımı da her yıl önemli oranda artırmaya çalıştıklarını, görevi devraldığında Anadolu'dan, İstanbul ve Ankara dışından yardım yapılan tiyatro sayısının 20'nin altında olduğunu, şimdi ise 50'nin üzerine çıktığını ve bu sayıyı hızla artırmayı amaçladığını kaydetti. Bakan Günay sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim yapmaya çalıştığımız, devletin tiyatrodan, sanatın bir alanından elini ve desteğini çekmesi değil, birtakım cari giderleri azaltması, israfı önlemesi, bu desteği daha verimli bir biçimde kullanarak doğrudan sanatı ve sanatçıyı desteklemenin yolunu bulması ve asıl temel amacımız da sanatın daha büyük, daha geniş kitlelere, halka taşınmaya çalışılmasıdır. Her fırsatta bir tartışma yaratmaya çalışan bazı çevreler, her fırsatta AK Parti'yi genelde, beni özelde sanatla, sanatçıyla, sanatın herhangi bir alanıyla tartışma içine çekmeye çalışan bazı çevreler, bizim bu iyi niyetli girişimlerimizi çarpıtmaya çalışabilirler. Ama çok açık yürekle ve iddiayla söylüyorum; güneş balçıkla sıvanmaz. Bir kez daha söylüyorum; yarım asırdan fazla süre içinde, 1948'den 2000'lerin başına gelene kadar 2003'e kadar gelen 55 yıllık süre içinde açılan DT sahnesinden daha fazla sahneyi sadece kendi dönemimde açtım. Benim tiyatroya, sanatın bütününe verdiğim desteği sanatçılar da biliyor, halkımız da biliyor. Yakın tarihlerde de Kayseri, Ordu, Denizli yeni sahneler açacağız. Geçen yıllarda Kahramanmaraş, Çorum, Samsun, Malatya, Elazığ'dan İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya kadar sahneler açmıştık. Bir kez daha söylüyorum, 50 yıldan fazla açılan sahne sayısından fazlasını açtım. Ama acaba sanatı halka daha fazla nasıl götürebiliriz? Hala sanatı götüremediğimiz, yerleşik olarak götüremediğimiz, ayda bir kez, yılda birkaç kez tiyatro yapılmasını ancak sağlayabildiğimiz Anadolu mekanları var. Özel tiyatrolara daha fazla desteğin yolunu nasıl bulabiliriz, devletin ayırdığı kaynakları nasıl daha fazla doğrudan sanata ve sanatçıya nasıl taşıyabiliriz, bununla ilgili benden önce başlamış bir arayış vardı. Ben de bu arayışı rafa kaldırmadım. Bunu sürdürüyorum, hepsi bundan ibaret.'' -''BENİM AĞZIMDAN BÖYLE BİR SÖZ ÇIKTI MI?''- Günay, ''Bu, kapanmaması anlamına mı geliyor?'' sorusu üzerine de ''Benim ağzımdan böyle bir söz çıktı mı? DT'yi kapatmayı söylemiyorum. Bizimki yeni yöntem bulmak. DT'de belki performansa dayanan, daha fazla sahneye çıkmaya, daha fazla eser üretmeye, daha fazla halkla buluşmaya, performansa dayanan yeni bir ölçümleme bulmaya çalışmak, rutin memurluk anlayışından tiyatroyu da sanatın öteki alanlarını da kurtarmaya çalışmak. Galiba sanatın ve sanatçının benimle paylaşması gereken duygu da budur'' karşılığını verdi. Sanat ve sanatçının asıl sorunlarını bilenlerle bu konuda beraber çalıştıklarını aktaran Ertuğrul Günay, ''Ama birileri sürekli olarak tartışma yaratmaya çalışıyor. Bu saptamalar sanıyorum ki halkın aklını karıştıramaz'' diye konuştu. Günay, ''O zaman DT kapanmayacak ama tamamen farklı bir metot aranacak. Öyle mi?'' şeklindeki soru üzerine de ''Tamamen onu arıyoruz evet'' dedi. Türkiye'de çok daha fazla tiyatro olmasını istediğini ifade eden Günay, ''Ben sahneye çıkmış bir arkadaşınızım. Yani çocukluk, gençlik yıllarında tiyatroyla yakından meşgul olmuş bir arkadaşınızım. Göreve başladığım günden bu yana sinemanın, tiyatronun önemine vurgu yapıyorum ve vurgu yapmakla kalmıyorum, sinemaya verdiğimiz destekler hangi ölçülerde arttı biliyorsunuz. Tiyatro konusundaki gayretlerim, iddiayla söylüyorum, şimdiye kadar geçmiş bütün 10 yıllarda yapılanları katlayacak ölçülerdedir. Bunun tersini söyleyecek birisi varsa çıksın benimle tartışsın. Son bir söz isterseniz alıntı yapalım, 'Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun'' diye konuştu.