Günay: 40 milyon liralık vurgun baskınında zamanlama iyi olmadı

T24 - Sayıştay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ‘40 milyon TL’lik vurgun’ yapıldığı yönündeki raporunun ardından, İzmir polisi dün İzmir ve Aydın’da belediye operasyonu yaptı. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Operasyonun zamanlamasından rahatsızım” dedi.

Sayıştay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 40 milyon TL’lik vurgun yapıldığı yönündeki raporunun ardından, polis dün sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir, Karabağlar ve Bayraklı Belediyeleri ile Aydın’ın Kuşadası Belediyesi’ne baskın yaptı. İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan karar doğrultusunda belediyenin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.





78 adrese baskın



yetkili Cumhuriyet savcılarının talimat verdiği mali polis, 2010 Mayıs ayında şüphelileri teknik takibe aldı. Savcılık yeterli delillerin toplanmasının ardından dün 07.00’de aralarında Konak’taki Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Bayraklı Belediyeleri ile Aydın’ın Kuşadası Belediyesi’nin de bulunduğu 78 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında Büyükşehir Belediyesi, ESHOT hariç aralarında Kültürpark’daki fuarcılık şirketi İZFAŞ da olmak üzere 14 şirket ve birimde polisler, kapıları tutarak görevli olmayanları içeriye almadı. Arama yapan polis, ihale belgelerine el koydu, bilgisayarların bellek kopyalarını aldı. Genel Sekreter Pervin Şenel Genç’in de aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Belediyeye iş yapan bir firmanın Bursa’daki 2 yöneticisi de İzmir’e gönderildi. Aydın polisi ise Kuşadası İlçe Belediyesi’ne baskın yaptı. 30 kişilik ekip, başkanlık katı olarak bilinen dördüncü kat ile muhasebe ve ihale odasında arama yaptı. Polis, ihale odasının kapısı ile muhasebedeki çelik kasayı çilingir yardımıyla açtırıp, bazı evrakı kontrol etti. Bilgisayarlardaki bazı dökümanların kopyaları alındı. Polis araması 7 saat sürdü.

Günay, zamanlamadan rahatsız



Seçimlerde Ak Parti İzmir milletvekili adayı olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun zamanlamasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, şunları söyledi: “Duyar duymaz Sayın Başkan’la olayı konuştum. Soruşturmanın içeriğini bilmiyorum. Soruşturmada olan bir konuyla ilgili bir önyargı ifade etmek istemem. Ama zamanlamanın uygun olmadığını düşünüyorum. Seçim eşiğinde, son derece diyalog içinde fikirlerimizi söyleyebileceğimiz bir ortam içinde seçime gitmeyi amaçlarken ve bunun için çalışırken, çeşitli çekişmelere neden olacak yeni bir tartışmanın ortaya çıkmış olmasından rahatsızlık duyuyorum.”





'Rahatsız değilim süreci sükûnetle izliyoruz'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu, operasyon nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini söylerken, bir basın mensubunun “Hükümetin Bakanı, zamanlamadan rahatsız siz de rahatsız mısınız” yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: “Rahatsız değilim, yargı görevini yapıyor. Benim bir rahatsızlığım sözkonusu değil. Mahkeme böyle bir karar almış, emniyet mensupları da bu kararı uyguluyor. Benim herhangi bir rahatsızlığım yok. Bu süreci izleyeceğiz. Bütün vatandaşlarımız gibi süreci sükûnetle takip ediyoruz. Konu yargıya intikal etmiştir. Mahkeme kararıyla bu aramalar yapılmaktadır. Yargı kararı neyse o uygulanıyor.”





Konserler için ‘yüksek ücret’ ödendi iddiası



Operasyona konu olan Sayıştay raporu, 2010 yılında görevlendirilen üç denetçi tarafından hazırlandı. Yaklaşık 5 ay süren inceleme sonrası hazırlanan raporda, belediyeye ait 2005 yılı ile 2010 yılı arasındaki tüm harcama dosyalarını incelemeye alan denetçilerin, özellikle bazı halk konserleri için belediye kasasından yapılan ödemelerin aşırı yüksek olduğunu tespit ettiği belirtildi. Raporda aralarında eski Genel Sekreter Sait Ersu Hızır, Genel Sekreter Vekili Pervin Şenel Genç, 3 genel sekreter yardımcısı, 5 daire başkanı, 15 belediye şirketi müdürü ve yardımcısı, 10 şube müdürü olmak üzere toplam 205 kişinin suç işlediği iddia edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 40 milyon TL zarara uğratıldığı

ileri sürüldü.





'Kılıçdaroğlu: İzmir’i baskı ile ele geçirmek istiyorlar'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yapılan polis baskını ile ilgili olarak, “İzmir’i baskı ile ele geçirmek istiyorlar. Ama İzmirli onlara gereken dersi verecektir” dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Kendi belediyesinde rüşvet toplayan adamın el yazısı ile yazdığı defteri gönderdim, bırakın polisi, iki mülkiye müfettişini dahi görevlendirmedi. Kalkmış İzmir Belediyesini basıyor, bunların tamamı siyasidir.”





Raporda yer alan bazı iddialar



Mali polisin savcılığa gönderdiği dosyada İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yöneltilen bazı suçlamalar şöyle:



Belediyesi’nin tanıtım, afiş, bilboard ve poster işlemleri ihale yapılmadan T.A.’nın sahibi olduğu Arslan Ajans’a verildi.



İZBETON Genel Müdürü Ali İçhedef İle Fen İşleri Daire Başkanı Fazıl Ölçer’in İZBETON’daki kullanılmayan malzemeleri kullanılmış göstererek sattığı iddia edildi.



Yerel seçimler öncesi Aziz Kocaoğlu’na ait seçim bürolarının masrafları belediyece ödendi.



