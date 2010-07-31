-GÜNAY: "TURİZM DESTEKLENMELİ" ANTALYA (A.A) - 31.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin ekonomisi kriz yılından dayanıklı çıktığını, bu dayanıklılık içinde en önde gelen sektör de turizm olduğunu belirterek, turizm sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince Concorde De Luxe Resort'ta düzenlenen ''Türkiye Turizm Ekonomisi ve Para Politikaları'' konulu sohbet toplantısına katılan Bakan Günay, Türkiye'nin gerçekçi bakış açılarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Bakan Günay, ''Ayağımızı yere sağlam basmaya, hedefler koyarak bunlardan doğru, kararlı, sürekli sonuçlar almaya ihtiyacımız var'' dedi. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da bu bakış açısına sahip olduğunu belirten Bakan Günay, Yılmaz'a teşekkür etti. Türkiye'de ve Antalya'da turizmin ilgiyi hak ettiğini dile getiren Günay, ''Genel olarak Türkiye'de turizm, özel olarak Antalya'da turizm Türkiye ekonomisinin ve toplumsal gelişmesinin çok önemli ayaklarından birisi haline geldi. Türkiye'de gelecek on yıllarda ekonomik ve toplumsal gelişmenin itici gücü turizm olacak ve Antalya'da bunun amiral gemisi işlevi taşıyor'' dedi. Bir ekonomik kriz yılının geride kaldığını vurgulayan Günay, ''Türkiye ekonomisi bu kriz yılından dayanıklı çıktı. Bu dayanıklılık içinde en önde gelen sektör de turizm oldu. Türkiye tüm sorun ve sıkıntılara rağmen yüzde 2,8 eşiğinde bir büyümeyle yılı kapatabildi'' diye konuştu. Turizmde turist başına harcamanın azaldığı konusunda tartışmalar yaşandığını dile getiren Günay, Türkiye'ye girişlerin bir bölümünün transit geçiş olduğunu ve bunlar göz önüne alındında turist başına gelirin azalmayıp, arttığını kaydetti. -EXIMBANK KREDİLERİ- Bakan Günay, 1 milyon doların üstünde gelir getiren konaklama tesislerinin turizm ihracatçısı sayılabileceğine ilişkin düzenlemenin geçen yıl Bakanlar Kurulu kararıyla çıktığını belirterek, bir ay içinde yayımlanacak tebliğlerin ardından pazarlama ve tanıtım alanında ihracatçı sayılmanın avantajından turizm sektörünün yararlanacağını söyledi. Eximbank kredilerinden yararlanma konusunda sıkıntılar olduğuna işaret eden Bakan Günay, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, ihracatçıların desteklenmesi için önemli bir kaynak ayırdıkları ve bunun 2 milyar dolara yakınının kullanıldığına yönelik sözlerini hatırlatarak, bundan turizmcilerin yararlanmadığını vurguladı. -TEMİNAT MEKTUBU SORUNU- Eximbank kredileriyle ilgili teminat konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Günay, şunları söyledi: ''Turizm sektöründen istenen teminat mektubu gerçekten bizim üzerimizde ağır bir yük. Kredi kullanmakta önümüzde engel oluşturuyor. Teminat konusunda kolaylık sağlanması lazım. Turizmci arkadaşların önemli bir kısmı tahsis kullanıyor. İpotek konusunda Eximbank'ın kabul etmez bir dayatıcı tutumu var. Halbuki arkadaşlarımız çok önemli yatırımlar yapıyorlar. Teminat konusunda daha kabul edilebilir, gerçekçi, turizm sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir toleransı Eximbank'ın sağlaması lazım.'' Bakan Günay, bu konuda Yılmaz'ın sektöre yardımcı olabileceğini söyledi. Türkiye'nin artık içerde ulusal, dışarda küresel bir ekonomi sistemi götürmek zorunda olduğunu dile getiren Günay, kriz yılına dayanan turizm sektörünün yatırımını yenileyebilmesi için makul, uzun vadeli, düşük faizli kredilerden yararlandırılması gerektiğini söyledi. Teoride turizm sektörünün bu krediden yararlanabileceğini ancak pratikte yararlanamadığını belirten Günay, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın telkinlerinin sorunun çözümünde etkili olabileceğini kaydetti. Geçmiş yıllarda Türkiye'de büyük kar marjları ile çalışılan ve yüksek enflasyondan haksız karlar elde edilen dönemlerin geride kaldığını dile getiren Bakan Günay, ''Maliyeti aşağı çekmeye, çevreci, yüksek verimli yatırımlar kurmaya çalışacağız, gerçekçi hedefler koyacağız'' dedi. Günay, Türkiye'nin topyekun büyümesi için makul karlılık sistemi içinde sürekli bir gelişmenin hedeflenmesi gerektiğini vurguladı. -TURİZMDE ACIMASIZ REKABET- Turizm sektöründe acımasız şekilde birbirini yok etmeye yönelik rekabet sistemi olduğunu belirten Günay, yasaya dayalı bir çatı içinde bunun önlenebileceğini kaydetti. Bu konuda turizmin bir yasal çatıya kavuşması için sektörle görüş birliğinde olduklarını ifade eden Günay, ''Gelecek yıl Türkiye Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Birliği Yasasını parlamentodan çıkaracağız'' diye konuştu. Bakan Günay, Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörünün turizm olduğunu belirterek, ''Döviz karşılığında iş yapıyoruz. Gelenlere sütten başlayacak her şeyi yurt dışına taşıma zahmetine katlanmadan vererek ihracata önemli destek yapıyoruz'' diye konuştu.