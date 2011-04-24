-GÜNAY "İZMİR ÇETESİ"Nİ ZİYARET ETTİ İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, çekimleri İzmir'de süren ''İzmir Çetesi'' dizisinin setini ziyaret etti. Dizinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki setinde oyuncu Kadir İnanır ve Mustafa Üstündağ ile görüşen Bakan Günay, dizinin yönetmeni Yıldız Hülya Bilban ile bir sahnenin çekimini monitörlerden takip etti. Oyuncu Üstündağ'ın ''Telif yasası ne durumda, çalışma saatleriyle ilgili bir çalışma var mı'' sorusu üzerine, yasa üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Günay, çalışma saatleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bazı ilgili birimlerin de bulunduğu bir komisyon kurulduğunu, çalışma saatlerinin düzenlenmesi üzerinde çalışıldığını söyledi. Bakan Günay, dizi bölümlerinin kaç dakika olacağıyla ilgilenmediklerini ifade ederek, çalışanların insanca koşullarda çalışmasının gayretinde olduklarını aktardı. Bakan Günay, sinema emekçilerinin bir çatı altında toplanmasını önemsediklerini, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. Kadir İnanır da sete kendi işleriyle ilgili bir bakanın gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, ''Çalışma saatleriyle ilgili söyledikleri de mutluluk verici. İzmir'den aday olduğu için kültür, sanat ve turizm alanında İzmirliler büyük mutluluk yaşayacaktır. Benim tanıdığım Ertuğrul Günay ise beni yanıltmaz'' diye konuştu. Bakan Günay, İnanır'a Türkiye'deki kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan kitap hediye etti, dizi ekibine başarılar diledi, ekiple fotoğraf çektirdi.