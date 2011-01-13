-GÜNAY: "GÖRÜŞLERİMİ SAYIN BAŞBAKANA BİZZAT SUNMAK İSTERİM" ŞAM (A.A) - 13.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kars'ta bulunan İnsanlık Anıtı ile ilgili başlayan "ucube" tartışmasına ilişkin basın önünde görüşlerini paylaşmak istemediğini söyledi. Günay, "Hükümetin bir üyesi olarak Sayın Başbakan ile basın önünde görüş paylaşmam. Görüşlerimi Sayın Başbakana bizzat sunmak isterim" dedi. Bakan Günay, Türkiye-Suriye ortak Turizm Komisyonu'nun çalışmalarına başkanlık etmek üzere Şam'da bulunuyor.