-Günay: ''30 milyon milyondan fazla ziyaretçi ağırlayacağız'' DİYARBAKIR (A.A) - 10.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Bu yıl 30 milyon milyondan fazla ziyaretçi ağırlayacağız. 10 milyonu sadece Antalya'nın taşıyor. Bu bölge de 10 milyonu taşıyabilir. Daha fazlasını taşıyabilir'' dedi. Günay, Diyarbakır'da restorasyon çalışmaları süren tarihi İçkale'de yapılan çalışmaları inceledi. Restorasyonu eleştiren Günay, yanlışların düzeltilmesini ve çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Bakan Günay, bir gazetecinin, ''İçkale'de neden çalışmalar yavaş ilerliyor?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Benim ömrümü kısaltmaya başladı. Bölgede nitelikli iş yapma konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Çalakalem iş yaparsanız, denetlemezseniz, hangi malzeme kullanılmış, imalat iyi mi, 2-3 sene sonra yeniden yapma ihtiyacı doğacak mı? diye bakmazsanız bütün bunları bitirebilirsiniz'' dedi. Devletin her kuruşunu dikkatli bir biçimde kullandırmak, çarçur ve talan ettirmemek gibi bir dertleri olduğunu, buraya 3 ayda bir geldiğini vurgulayan Günay ama çok ağır ilerlemesinden kendisinin de ciddi şekilde şikayetçi olduğunu söyleyerek, şunları belirtti: ''Diyarbakır'da kültür merkezi inşaatında da çok sıkıntı çektim. İmalatta hangi sorunlar olduğunu siz gördünüz. 'Bakan kızdı' diye haber de yaptınız. Ama biz kendi paramızı kullanmıyoruz arkadaşlar. Devletin parasını kullanıyoruz. Diyarbakır, Edirne, Trabzon, Mardin halkının vergisini kullanıyoruz. Her kuruşu dikkatle takip etmek zorundayız. Yapılan işin de hiç olmazsa 10 yıl, 20 yıl yeniden bir bakım, onarım, restorasyon işi göstermeden devam etmesini sağlamak zorundayız. Zaman zaman kendimiz için öfkelenmiyoruz, millet için öfkeleniyoruz. Bugün öfkelenmemeye çalışıyorum.'' ''İçkale'deki çalışma ne zaman bitecek?'' sorusuna Bakan Günay, artık gelecek yıl bitmesini istediğini, bölgede yapacak çok işleri bulunduğunu, bölgenin bütün coğrafyasının son derece önemli kültür potansiyeli olduğuna inandığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu: ''Harran'da çok eksiğimiz var, ama dünya bilmeye başladı. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Dayanışmaya içerisinde, iyi niyetle barışa, kardeşliğe, dostluğa. Terör bu bölgenin en birinci düşmanı. Biz dünyada şu an turizmde 7. ülke haline geldik. Bu yıl 30 milyon milyondan fazla ziyaretçi ağırlayacağız. 10 milyonu sadece Antalya taşıyor. Bu bölge de 10 milyonu taşıyabilir. Daha fazlasını taşıyabilir. Milyonlarca çocuğumuz, esnafımız, ailemiz burada turizmin bereketinden yararlanabilir. Sadece turizm bu bölgenin insanca yaşaması, çok iyi bir hayat sürmesini sağlayabilir. Bölgenin herhangi bir kesiminde mayın patladığında, bir serseri kurşun bir çocuğumuzun, yurttaşımızın, insanımızın canını aldığı zaman bunun bedelini hep beraber ödüyoruz. Onun için birinci şartımız bölgede barış, kardeşlik olmasıdır. Güvenlik içerisinde burayı Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi haline getirebiliriz. Ama yıllardan beri burada çektiğimiz terör sıkıntısı en fazla bu bölgeye, Güneydoğu halkına zarar veriyor. Biz bir yandan bununla uğraşıyoruz, bir yandan da işte gördüğünüz gibi ben buraya 12 Eylül'den sonra geldim. Burası bir sıkıyönetim nezarethanesiydi ve sıkıyönetim savcılığıydı. Bugün bu mekanı bir kültür merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel bir noktaya geldiğinin göstergesidir. Diyarbakır'da herkes bize yardım etsin. Diyarbakır'ı barışın, kardeşliğin, dostluğun, hem geçmişteki acılarımızla yüzleşebildiğimiz özgürce, dostluğun, gelişmenin şehri haline getirelim.'' Günay, ''Diyarbakır Cezaeviyle ilgili çalışma ne olacak?'' yönündeki soruya, cezaevinin bir badede boşaltılacağını, orada da bir ibret müzesi yapma konusunda niyetlerinin olduğunu belirtti. Bakan Günay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yıldız'a İçkale'ye giriş yolunun düzenlenmesi gerektiğini belirterek, ''Girişe bir çeki düzen versinler. Bak Diyarbakır'la uğraşıyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. Bir de yardımınızı göreyim yani'' dedi.