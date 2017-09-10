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Spor

Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

GÜMÜŞHANE, (DHA) STAT: Yenişehir HAKEMLER: Mert Güzence (xx), Segah Tunçkol (xx), Şenol Bektaş (xx) GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Salih Zafer (xx), Ziya (xxx), Musa Sinan (xx) (Dk

10 Eylül 2017 21:13

GÜMÜŞHANE, (DHA)
STAT: Yenişehir
HAKEMLER: Mert Güzence (xx), Segah Tunçkol (xx), Şenol Bektaş (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Salih Zafer (xx), Ziya (xxx), Musa Sinan (xx) (Dk.74 Furkan Yaman xxx), Oktay (xx), Servan (xx) (Dk.54 Melih Gökçek xx), Taner (xx), Muharrem (x)(Dk.34 Recep xx), Mehmet Cansın (xxx), Dilaver (xxx), Berk İsmail (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xx)- Sertan (xx), Emre Can (x) (Dk.83 Alpay x), Mücahit Can (xxx) (Dk.63 İbrahim Serdar x), Onurcan (xx) (Dk.78 Ahmet Onay x), İbrahim (xx), Ayberk (xx), Ali Yaşar (xx), Arif (xx), Alpay (xx), Seddar (xx)
GOLLER: Dk.77 Ziya, Dk.90+3 Furkan (Gümüşhanespor), Dk.50 Mücahit Can (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Mücahit Can (Konya Anadolu Selçukspor), Fırat Arıkan (Gümüşhanespor)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta ikinci hafta karşılaşmasında Gümüşhanespor sahasında Konya Anadolu Selçukspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77’de Ziya ve 90+3’üncü dakikada Furkan kaydederken, konuk ekibin tek golü 50’nci dakikada Mücahit Can’dan geldi.

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