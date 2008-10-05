Gümüşhane’nin ‘Dün ve Bugün’ü uğurlandı

Doğan Ailesi’nin acı günü

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’ın eşi Işıl Sema Doğan’ın annesi Meliha Kantek (86), sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii’nde dün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Meliha Kantek’in 30’lu 40’lı yıllardaki Gümüşhane’nin geleneklerini ve folklorunu anlatan “Dün ve Bugün” adlı kitabı törene katılanlara dağıtıldı.Cenazede taziyeleri Aydın Doğan ile birlikte Kantek’in kızları Işıl Sema Doğan, Esin Moğulkoç, Asuman Zeybek ve eşi Namık Kemal Zeybek kabul etti.Kantek’in cenaze törenine TBMM Başkanvekili Meral Akşener, İstanbul Valisi Muammer Güler, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nevval Sevindi, Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, eski bakanlardan Necdet Menzir, Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk’in eşi Deniz Şahenk, Erdoğan Demirören, Masum Türker, Mehmet Ağar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi’nin de aralarında bulunduğu iş, siyaset, medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.Kantek’in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Meliha Kantek, Gümüşhane eşrafından Hacı Mehmet Zarbun ve Vasfiye Zarbun’un çocuğu olarak 1922 yılında doğdu. Merhum Tahsin Kantek ile evlenen Kantek’in Işıl Sema, Ufuk, Esin, Asuman ve Mete isminde biri erkek beş çocuğu dünyaya geldi. Kantek, oğlu Mete küçük yaşta bir kaza sonucu vefat edince hayatının geri kalanını onun için hayır işleri yaparak geçirdi.Demokrat Parti ve Adalet Partisi Gümüşhane Kadın Kolları kuruculuğunu ve uzun yıllar başkanlığı yürüten Kantek, Gümüşhane Türk Kadınlar Birliği Başkanlığı da yaptı.