Gümüşhane'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Damlı köyü mevkiinde jandarma timleri ile PKK’lı olduğu belirtilen grup arasında çatışma çıktı.

Olayla ilgili olarak Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik ilimizde yürütülen planlı operasyonlar neticesinde Gümüşhane ili Kürtün ilçesi Damlı köyü Yaylacık yaylası mevkiinde pusu faaliyeti yürüten jandarma timlerimizce 25.09.2016 günü saat 01.37'de 3 kişi oldukları değerlendirilen teröristle sıcak temas sağlanmıştır. Akabinde teröristler Yurttepe yaylası istikametine kaçmış ve yine o bölgede konuşlanmış diğer timlerimiz ile saat 02.28'de ikinci kez sıcak temas sağlanmıştır. Havanın aydınlanmasıyla arama tarama faaliyetleri icra edilmiş olup 1 adet kalaşnikof içinde 30 mermisi çatışma yaşanan bölgede bulunmuştur. Halen operasyon ve arama tarama faaliyetleri devam etmektedir."