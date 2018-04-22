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Kültür-Sanat

Gümüşhane'de gelinlik defilesi ilgi çekti

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de girişimci Ayşegül Parlak’ın hazırladığı gümüş işlemeli gelinlik ve bindallılar, düzenlenen defileyle tanıtıldı

22 Nisan 2018 15:36

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de girişimci Ayşegül Parlak’ın hazırladığı gümüş işlemeli gelinlik ve bindallılar, düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Kente girişimci Ayşegül Parlak, kendi dizayn ettiği gelinlik ve bindallı tasarımları bir otelde organize edilen defileyle izleyicilerin beğenisine sundu. Ateş dansı gösterisinin de yapıldığı defile davetlilerce ilgiyle izlendi. Girişimci Parlak, amacının yöreye özgü ürün ve kültürün tanıtımı olduğunu belirterek, “Burada Gümüşhane\'nin gümüşüyle bizim özel tasarımlarımızı bir araya getirdik. Ürünlerimin tanınmasını istedim. Bize gelenler ne hayal ediyorsa, biz onu gerçekleştiriyoruz. Bugün 50\'ye yakın çeşidimiz var. 27 gelinlik, 10 nişanlık, bindallılarımız, özel tasarım elbiselerimiz var. Küçük bir şehirden de bir markanın doğabileceğini göstermek için bu defileyi düzenledik\" dedi.

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