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Gümüşhane'de 41 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı

13 Aralık 2018 17:14

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Kentte dün gece başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkez ilçede 20, Kürtün\'de 3 ve Torul\'da 18 olmak üzere 41 köy yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekipler, greyderlerle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

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