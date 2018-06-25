Gümüşhane'de 2 milletvekilini de AK Parti aldı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de, 27\'nci Dönem Milletvekili Seçimi\'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2 milletvekilini de meclise gönderdi.

Gümüşhane\'de, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti\'den Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.

Gümüşhane\'de AK Parti\'de milletvekili listeleri değişmedi. Geçen dönem AK Parti\'den milletvekili seçilen Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş bu seçimde de aday gösterildi. Akgül ve Pektaş meclise gitmeye hak kazandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Hacı Osman Akgül: 1960 yılında Gümüşhane\'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği\'ni bitirdi. Özel ve kamu sektöründe çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde üst düzey yönetici, İSTAÇ A.Ş\'de Genel Müdür olarak çalışan Akgül; Gümüşhanespor Onursal Başkanı, Gümüşhane Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı\'nın Kurucu Üyesi ve Mütevelli Heyet Başkanıdır. 26. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili seçilerek meclise girdi. İngilizce bilen Hacı Osman Akgül, evli ve üç çocuk babası.

Cihan Pektaş: 1970 yılında Gümüşhane\'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi\'nden mezun olan Pektaş; Arnavutköy Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Arnavutköy Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Bakan Danışmanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili seçildi. Çevre Komisyonu Başkanıdır. Cihan Pektaş, evli ve iki çocuk babası.

FOTOĞRAFLI