Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışma

KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK\'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye askeri helikopterle takviye birlikler sevk edildi.

Bölgede, terör örgütü PKK’ya yönelik Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı, zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) da eşlik ettiği operasyonlarda, arazide arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Kürtün ilçesi kırsalında sıcak temas sağlandı ve çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi. Çatışmanın ardından PKK\'lı teröristler kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi.



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