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Gümüşhane İl Jandarma Komutanı kalp krizi geçirdi

Albay Cezayir Danışan, geçirdiği kalp krizi sonrası Trabzon’da tedavi altına alındı

16 Ağustos 2016 22:43

Gümüşhane İl Jandarma Komutanı 46 yaşındaki Albay Cezayir Danışan, geçirdiği kalp krizi sonrası Trabzon’da tedavi altına alındı.

Dün akşam mesaiden çıkarak evinde giden İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan aninden rahatsızlanınca Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Albay Danışan, Trabzon Karadeniz Medical Park Hastanesi’ne sevk edildi. Burada anjiyo olan Albay Danışan’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

 

"Damarlarda sıkıntı yok"

 

Konu hakkında bilgi veren Trabzon Karadeniz Medical Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, "Hastamız genel sağlığı itibarıyla çok şükür iyi. Gerekli müdahalede bulunuldu. Anjiyo yapıldı ve damarlarda şu an bir sıkıntı yok. En kısa zamanda taburcu ederiz" dedi.

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