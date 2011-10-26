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Gümüşdağ İstanbul Adliyesinde İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 13:46

-Gümüşdağ İstanbul Adliyesinde İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarının soruları üzerine özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ile görüşeceğini ifade etti.  Gümüşdağ, basın mensuplarının görüşmenin nedenine ilişkin sorularını da ''Rutin bir görüşme'' diyerek yanıtladı.  Göksel Gümüşdağ, daha sonra Başsavcıvekili Seçen'in bulunduğu kata çıktı.

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