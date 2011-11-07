T24 LogoT24 Logo
Spor

Gümüş madalyayı hırsıyla kazandı PARİS (A.A)

07 Kasım 2011 15:26

-Gümüş madalyayı hırsıyla kazandı PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda bayanlar 53 kiloda silkmede ve toplamda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli halterci Aylin Daşdelen, madalyaya ulaşmasının öyküsünü anlattı. Daşdelen, bu dünya şampiyonasında kilosunda ilk üç sporcu arasında olduğunu, ancak ikinci olabileceğini kendisinin de tahmin etmediğini belirterek, ''Çinli ve Kazak rakiplerim çok güçlüydü. Kazak sporcunun çok iyi dereceler yaptığını biliyordum ama Çinli'yi geçeceğimi tahmin etmiyordum. Üniversite oyunlarında 122 kilo kaldırmıştı. Koparmada 93 kiloda kaldığını görünce çok sevindim. Çünkü, onun silkmesinin kötü olduğunu biliyordum. Bu yüzden kendime inancım daha da arttı. Koparma müsabakasının kötü olduğunu gördüğümde, antrenörlerime 'Bırakın beni, Çinliyi geçeceğim ve ikinci olacağım' dedim'' diye konuştu. Aylin Daşdelen, pes etmediğini ve başlangıç kilosunu artırdığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Antrenörlerime '115 değil, 120 istiyorum başlangıcımı' dedim. Onlar da bana güvendi ve 120 ile başladım. Daha sonraki kaldırışımda 122 yapınca madalyayı garantiledim. 126 yapacağıma inanıyordum. Antrenörüm bana öyle bir baktı ki, o kadar hırslandım ki, 126 kiloyu kaldırmamak imkansızdı. Onun hırsıyla çıktım podyuma. Kendime inanmıştım. Boynuma kiloyu aldığım zaman başım biraz döndü ama 'pes etmeyeceğim' dedim. Dudaklarımı ısırmaktan, kendimi sıkmaktan öyle bir ittim ki kiloyu, sonra tuttum. Bıraktığım zaman inanılmaz rahatladım. O an içimden haykırmak geldi ama abes kaçmaması için kendimi zor tuttum.'' Herkesin çalışmasının karşılığını aldığını vurgulayan Daşdelen, ''Ben de ikinciliği hak etmişim ki, bunu kazandım'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24