-Gümüş madalyayı hırsıyla kazandı PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda bayanlar 53 kiloda silkmede ve toplamda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli halterci Aylin Daşdelen, madalyaya ulaşmasının öyküsünü anlattı. Daşdelen, bu dünya şampiyonasında kilosunda ilk üç sporcu arasında olduğunu, ancak ikinci olabileceğini kendisinin de tahmin etmediğini belirterek, ''Çinli ve Kazak rakiplerim çok güçlüydü. Kazak sporcunun çok iyi dereceler yaptığını biliyordum ama Çinli'yi geçeceğimi tahmin etmiyordum. Üniversite oyunlarında 122 kilo kaldırmıştı. Koparmada 93 kiloda kaldığını görünce çok sevindim. Çünkü, onun silkmesinin kötü olduğunu biliyordum. Bu yüzden kendime inancım daha da arttı. Koparma müsabakasının kötü olduğunu gördüğümde, antrenörlerime 'Bırakın beni, Çinliyi geçeceğim ve ikinci olacağım' dedim'' diye konuştu. Aylin Daşdelen, pes etmediğini ve başlangıç kilosunu artırdığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Antrenörlerime '115 değil, 120 istiyorum başlangıcımı' dedim. Onlar da bana güvendi ve 120 ile başladım. Daha sonraki kaldırışımda 122 yapınca madalyayı garantiledim. 126 yapacağıma inanıyordum. Antrenörüm bana öyle bir baktı ki, o kadar hırslandım ki, 126 kiloyu kaldırmamak imkansızdı. Onun hırsıyla çıktım podyuma. Kendime inanmıştım. Boynuma kiloyu aldığım zaman başım biraz döndü ama 'pes etmeyeceğim' dedim. Dudaklarımı ısırmaktan, kendimi sıkmaktan öyle bir ittim ki kiloyu, sonra tuttum. Bıraktığım zaman inanılmaz rahatladım. O an içimden haykırmak geldi ama abes kaçmaması için kendimi zor tuttum.'' Herkesin çalışmasının karşılığını aldığını vurgulayan Daşdelen, ''Ben de ikinciliği hak etmişim ki, bunu kazandım'' dedi.