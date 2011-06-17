-GÜMÜŞ DE YASTIK ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Altın ve gümüş fiyatlarındaki artış, takı severlerin tercihini de değiştirdi. Takıda altın tercih edenler, fiyatındaki yükseliş nedeniyle gümüşe yönelirken, gümüş severler de son 2 yılda yüzde 100'ü aşan fiyat artışından dolayı bijuterilerde satılan imitasyon ürünlerine yönelirken, vatandaş gümüşü de yatırım aracı görüp yastık altında biriktirmeye başladı. İstanbul Gümüş Takı İmalatçıları ve Toptancıları Derneği (İGTİTD) Başkanı Hüseyin Günaydın, metal fiyatlarındaki yükseliş dolayısıyla satışlarda düşüş olduğunu, bunun gümüşe de yansıdığını ifade ederek, yeteri kadar gümüş stoğu bulunduğunu, buna karşın fiyatın arttığını, bunun da sirkülasyonun azalmasına ve imal edilen miktarın düşmesine neden olduğunu söyledi. Günaydın, ''Bunu dünya belirliyor. Fonlar alıyor, fiyatını yükseltiyor, sonra düşürüyor, tekrar yükseltiyorlar. Bizim de canımızı okuyorlar. İmalatçı bunların umurunda değil'' dedi. Gümüş satışlarındaki durgunluğun hem metal fiyatlarındaki yükseliş, hem de Türkiye'nin çevresindeki durum, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını ifade eden Günaydın, ihracat yapılan Suriye, Irak, Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir'deki karışıklıklardan dolayı bu ülkelerdeki müşterilerinin gelemez olduğunu, Ukrayna'daki krizin henüz atlatılamadığını, Rusya'nın ise kendilerinden vergi aldığını söyledi. Yurt dışı gibi yurt içi satışlarının da azaldığını, bundan dolayı sektörün sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Günaydın, 2007'ye göre gümüş takı satışlarında yüzde 30'lara varan düşüşün söz konusu olduğunu bildirdi. Günaydın, ''Altın fiyatlarındaki yükseliş gümüşe, gümüş fiyatındaki artış da metal değeri olmayan takılara, yani imitasyona akımı hızlandırdı. Şu anda imitasyonun yıldızı parlıyor. Çünkü aynı görünüm elde edilebiliyor'' şeklinde konuştu. -''ARTIK GÜMÜŞ DE YASTIK ALTINA KONULUYOR''- Hüseyin Günaydın, Türk halkının eskiden dolar, ağırlıklı olarak da altını yastık altına koyduğunu hatırlatarak, ''Vatandaş bir yatırım aracı olarak görmeye başladığı gümüşü de yastık altına koyuyor. Gram gümüşler de satılıyor. Altına göre fiyatı daha uygun olduğu için kilo ile gümüş alımlarının da başladığını duydum'' dedi. Fiyatının çok yükseldiği dönemlerde gümüş bozduranlar da olduğunu anlatan Günaydın, gümüşte 925'den aşağısının ayar olarak kabul görmediğini, Avrupa'ya ihraç edilen 800 ayarın pek tercih edilmediğini, 925 altı ayar gümüşlerin daha çabuk karardığını, fiyatın artmasına karşın parlaklığından dolayı gümüşte ayarın düşmediğini söyledi. Gümüş fiyatındaki yükselişten dolayı daha hafif ürünlere kayma olduğunu, artık kalın zincirlerin pek satılmadığını, bu tür ürünlere turistlerin ilgisinin de azaldığını belirten Günaydın, piyasada bir durağanlık olduğunu, ihracatlarında da azalma bulunduğunu kaydetti.