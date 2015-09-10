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Ekonomi

Gümrük'te 60 milyon liralık vergi kaçakçılığı

Küçükçekmece Savcılığı'nın talimatı ile düzenlenen operasyonda 20'ye yakın şüpheli bulunuyor

10 Eylül 2015 12:48

Aralarında antrepo yetkilileri, ithalatçı firma sahipleri ve gümrük müşavirlerinin de bulunduğu 20’ye yakın kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Yurtdışından getirdikleri kumaşı düşük vergi ödeyerek iç piyasaya sürmekle suçlanan şüphelilerin, kamuyu 60 milyon liralık vergi kaybına uğrattığı belirtiliyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Küçükçekmece Savcılığı'nın talimatı ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, T. Antrepo isimli antreponun merkezinde yer aldığı antrepoya yönelik operasyon başlattı. Dün başlayan operasyon kapsamında 20 kadar kişi dosyada şüpheli olarak yer aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. Diğer şüphelilerin ifadelerinin de bugün alınması bekleniyor.

Şüpheliler yurtdışıda getirdikleri tonlarca kumaşı düşük vergi ödeyerek iç piyasaya sürmekle suçlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamunun vergi kaybı 60 milyon TL seviyesinde.

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