-GÜMRÜKLERİNDEKİ "YOLSUZLUK" DAVASINDA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - İstanbul gümrüklerinde rüşvet alındığı ve yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin davada tutuklu 3 sanık tahliye edilirken, eski İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfü Ekinci ile eski Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan Lütfi Ekinci, iddianamede adı geçen şikayetçileri tanımadığını ifade ederek, suçlamalarla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını söyledi. Görevde olduğu süre boyunca en çok mücadele ettiği kaçakçılık olayıyla yargılanmasının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Ekinci, adli kolluğun, takip sırasında yaptığı telefon konuşmalarının başından ve sonundan cümleleri birleştirerek bir bütün oluşturmaya çalıştığını iddia etti. Ekinci, ''22 yılık meslek hayatım boyunca maddi bir menfaatin içinde olmadım. Her zaman yasal ticaretin içinde olan ve bu şekilde çalışan insanların yanında oldum'' diye konuştu. Lütfi Ekinci'nin avukatı da dosyada müvekkilinin kimden menfaat temin ettiği ve hakkındaki diğer suçlamalarla ilgili herhangi bir somut delil bulunmadığını savunarak, Ekinci'nin tahliyesini istedi. Sanık Erkan Uzunalioğlu da 7 aydır tutuklu olduğunu, ancak neyle suçlandığını hala bilmediğini belirterek, hakkında basında çıkan haberler nedeniyle kendisinin ve ailesinin rencide olduğunu ifade etti. -''RÜŞVET LİSTESİ DEĞİL, YARDIM EDENLERİN LİSTESİ''- Tutuklu sanıklardan İhsan Durmazer de camianın en yaşlı üyelerinden biri olduğunu dile getirerek, 32 yıllık meslek hayatı boyunca ilk defa hakim karşısına çıktığını söyledi. Hayrettin Eker ile 14 yıl önce tanıştığını ve ailece görüştüklerini anlatan Durmazer, Eker de Anadolu yakasında oturduğu için beraber eve gittiklerini kaydetti. Durmazer, rüşvet listesi olduğu iddia edilen listede, ölen gümrük memuru arkadaşlarının ailelerine yardım amaçlı toplanan paraları veren kişilerin isimlerinin bulunduğunu belirterek, dosyada yer alan görüntülerde sanıklardan Hayrettin Eker'e verdiği iddia edilen şeyi mahrem olduğu için söylemek istemediğini dile getirdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durmazer, tahliyesini talep etti. Hayrettin Eker de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, görevi gereği sadece gümrük vergisi tahsilatlarını yaptığını söyledi. Eker, hiçbir zaman kaçakçılık yapmadığını, kaçakçılıkla mücadele ettiğini anlatarak, kimseye rüşvet vermediğini ve kimseden rüşvet olarak herhangi bir para almadığını kaydetti. Sanıklardan İsmail Yaşar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti. Duruşmaya katılan firari sanıklardan Önal Yılmaz ve Nazmi Çallıoğlu da suçlamaları reddederek, haklarında çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasını istedi. -3 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE- Duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Nevzat Tunçtürk, Lütfi Ekinci, İhsan Durmazer, Hayrettin Eker ve Erkan Uzunalioğlu'nun, üzerlerine atılı suçun özellikleri, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve katalog suçlardan olması sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Nadir Coşkuner, İsmail Yaşar ve Levent Aydemir'in tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali ile mevcut delil durumuna göre tahliye edilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanık Nazmi Çallıoğlu'nun üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olgular ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklanmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanık Önal Yılmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına, diğer firari sanıklar Zeki Gülmüş, Yusuf Bulut Öztürk, Hüseyin Bağlın, Halis Ülger, Hakan Türkmen, Barış Akgül ve Ali Pembeci hakkındaki yakalama kararlarının ise devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.