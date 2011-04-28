-GÜMRÜKLERDE OY KULLANMADA PASAPORT ZORUNLULUĞU ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. Dönem Milletvekili Seçimleri için 10 Mayıs-12 Haziran arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecek. Seçmenlerden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dışında herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmeyecek. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından yapılan açıklamada, oy verme işleminin 12 Haziran günü saat 17.00'a kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, seçmenlerden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dışında herhangi bir kimlik belgesinin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Söz konusu açıklamaya göre, vatandaşların oy kullanabilmeleri için dikkat etmesi gereken hususlar şunlar: -Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları (Vatandaşlar, Yurtdışı Seçmen Kütüğüne Kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu'nun web sitesi "www.ysk.gov.tr", Yurtdışı Seçmen Sorgulama bölümünü kullanarak kontrol edebilecek). -Türkiye Cumhuriyeti Pasaportlarını Sandık Kuruluna tevdi etmeleri. Pasaportlarında ülkeye "GİRİŞ" veya ülkeden "ÇIKIŞ" yaptıklarını gösteren damgaların bulunması gerekiyor. -Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra Sandık Kurulu Başkanı pasaportun ilgili yerine "OY KULLANMIŞTIR" damgası vuracak. -OY KULLANILACAK GÜMRÜK KAPILARI- Vatandaşların 24 Saat oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şunlar: Gürbulak, Sarp, Kapıkule, Habur, İpsala, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dereköy Karayolu gümrük kapıları; Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Dalaman, Bodrum-Milas-Güllük, Samsun, Trabzon Hava Limanı gümrük kapıları; Kuşadası, Çeşme, Deniz Limanı gümrük kapıları. Taşucu Deniz Limanında, oy kullanma işleminin saat 10.00 ve 02.00 arasında yapılacağı belirtildi.