-GÜMRÜKLERDE "KAÇAKÇILIK"LA SUÇLANABİLİRSİNİZ ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç, bazı yolcuların, yurt dışından gelirken satın aldıkları çeşitli eşyalar nedeniyle gümrük kapılarında sıkıntı yaşayabildiklerini belirterek, ''Bazı yolcular, vergisini ödeyerek her türlü eşyayı yanlarında getirebilecekleri şeklinde yanlış bir bilgiye sahip. Farkında olmadan mevzuata aykırı eşya getirenler kaçakçılık gibi ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalabilir'' dedi. Genel Müdür Akkoç, son dönemde, yolcu beraberi olarak getirilen ancak miktar ve mahiyet bakımından ''ticari eşya'' sınıfına girdiği için bir çok eşyaya el konulduğunu bildirdi. Akkoç, şunları kaydetti: ''Gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup yolcunun beyanlarına aykırı olarak üzerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyası gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 2 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda, gümrük İdarelerince eşyanın gümrük vergileri 3 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Bu eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır. Yolcuların beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun üçüncü maddesi hükümleri çerçevesinde daha ağır cezalar söz konusu olmaktadır.'' Yolcu beraberinde getirilen ticari nitelikte olmayan, kişinin şahsına ve ailesinin kullanıma mahsus hediye amaçlı getirilen eşyalara muafiyet tanındığını belirten Akkoç, gümrük vergisi muafiyetinin, her bir yolcu için gerçek kıymeti 430 Avro'yu (15 yaşın altındakiler için 150 Avro) geçmeyen eşya için uygulandığını kaydetti. Akkoç, 430 Avro limitinin aşılması halinde her bir yolcu için değeri 1500 Avro'yu geçmeyen eşya için muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma, geldiği ülkeye göre eşyanın kıymeti üzerinden yüzde 18 ile 20 arasında değişen oranda sabit oranlı vergi uygulandığını belirtti. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranların uygulanacağını anlatan Akkoç, eşyanın değerinin, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlendiğini söyledi. Akkoç, bu tür belgenin ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymetinin gümrük idaresince belirleneceğini ifade etti.