-GÜMRÜKÇÜLERDEN GÜMRÜKÇÜLERE RÜŞVET BASKINI ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünde görevli 2 muayene memuru, rüşvet alırken Gümrük Muhafaza ekiplerince suçüstü yakalandı. Bir firmanın ithalat işlemlerini gerçekleştirmek için 6 bin dolar rüşvet aldıkları tespit edilen 2 muayene memuru, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık İstihbarat Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünde görevli muayene memurları K.K. ve H.Ö'nün, bir firmanın gümrük işlemlerini yapmak için rüşvet istediği yönünde ihbar aldı. Bir süre konuyla ilgili araştırma yapan ve firmanın temsilcileriyle irtibata geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, zanlıların, söz konusu firmanın elektronik ürün ithalatı ile ilgili olarak ibraz ettiği garanti belgelerinde, ''firma ismi''nin yazılı olmamasından dolayı işlem yapmadığı, ancak 6 bin doların kendilerine verilmesi halinde ithalat işlemini gerçekleştirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri, seri numaralarını aldıkları 6 bin doları, ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere ilgili firmanın iş takipçisine verdi. İş takipçisinin ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere muayene memurlarına parayı vermesiyle harekete geçen ekipler, seri numaraları alınan 5 bin 700 doları muayene memurları K.K ve H.Ö'nün ortak kullandıkları masa ile duvar arasına gizlenmiş durumda ele geçirdi. 300 doların ise iş takipçisine bahşiş olarak geri verildiği tespit edildi. Ayrıca gümrük muayene memurlarından K.K'nın üzerinde 3 bin 330 lira, H.Ö'nün üzerinde de 2 bin 500 dolar ve 630 liraya el konuldu. Mahkemeye sevk edilen gümrük muayene memurları tutuklanarak Paşakapısı cezaevine gönderildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Yusuf Güney, rüşvetin tedavi edilmesi gereken toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Rüşvetin topyekun bir mücadele gerektirdiğini, bunun da devlet-vatandaş işbirliği ile çözülebileceğini vurgulayan Güney, tüm vatandaşların rüşvet ve yolsuzluklar konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti.