Gümrük ve Ticaret Bakanı: Sebze ve meyveyi günah keçisi yaptılar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, enflasyonunun artmasındaki sebebin sadece meyve ve sebze fiyatlarından dolayı olmadığını söyledi. "Çok daha farklı şeylerden kaynaklanıyor" diyen Tüfenkci, "Günah keçisi olarak genellikle sebze ve meyve fiyatları görünüyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tüfenkci, Türkiye Halciler Federasyonunun Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, sebze ve meyve ticaretine özel önem verdiğini söyledi.

Sebze ve meyve ticaretinin yaklaşık 100 milyar liralık bir hacme sahip bulunduğunu belirten Tüfenkci, bu alanda kayıt dışılık oranının yüksek olduğuna işaret etti.

Sebze, meyve fiyatlarındaki artış ve oynaklığın, enflasyonu direk etkilediğinin söylendiğini belirten Tüfenkci, "Bana göre, enflasyon sadece sebze ve meyve fiyat artışından kaynaklanmıyor. Çok daha farklı şeylerden kaynaklanıyor ama günah keçisi olarak genellikle sebze ve meyve fiyatları görünüyor" diye konuştu.

Tüfenkci, Türkiye'nin dünyanın en önemli sebze meyve üreticilerinden biri olduğunu ve bu ürünlerin ticaretinin büyük bir kesimi etkilediğine dikkati çekti. Girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Türkiye'de daha yüksek maliyetlerle üretim yapıldığını anlatan Tüfenkci, buna rağmen ülkede, İngiltere, Fransa ve İtalya dahil AB ülkelerinin her birinden daha fazla sebze ve meyve üretildiğini dile getirdi. Nüfusu, Türkiye nüfusundan fazla olan Almanya'ya kıyasla Türkiye'de 9 kat fazla üretim yapıldığını belirten Tüfenkci, AB ülkelerinde üretici örgütlerinin pazar payı yüzde 74'ler seviyesindeyken Türkiye'de bu oranın binde 4 olduğunu söyledi. Tüfenkci, sebze-meyvenin soğuk zincirde taşınması ve ambalaj zorunluluğu getirdiklerini, soğuk hava depolarının yapılmasını teşvik kapsamına aldıklarını hatırlattı.