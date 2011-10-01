-Gümrük personeline kıyafet zorunluluğu ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kıyafet birlikteliğini sağlamak amacıyla taşra teşkilatında silahlı Gümrük Muhafaza personelinin dışındaki personeline de resmi kıyafet zorunluluğu getirdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili yönetmeliğe göre, daha önce mavi renk kıyafet giyen silahlı Gümrük Muhafaza personeli siyah renk, sivil kıyafet giyen sivil gümrük memurları ise lacivert renk resmi kıyafet giyecek. Baş müdür ve baş müdür yardımcıları dışındaki tüm Gümrük personeline resmi kıyafet giyme zorunluluğu getiren yönetmeliğe göre, her yıl mayıs ayında yazlık, ekim ayında kışlık resmi kıyafetler giyilecek. Mevsim itibarıyla istisnai durumlar gösteren yıl ve bölgelerde giyeceklerin giyilme zamanları Bakanlık iznine bağlanacak.