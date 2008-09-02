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Ekonomi

Gümrük krizini bakanlar yumuşattı

Gümrüklerde yaşanan kriz Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Rus meslektaşı Lavrov'un ikili görüşmesiyle çözüldü.

02 Eylül 2008 03:00

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Rusya  Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptıkları görüşmede son dönemde ortaya çıkan Rus gümrüklerinde Türk mallarının uzun süre incelemeye tabi tutulması sorununu da ele aldıklarını belirterek, "Bu sorunun Rus tarafından beklediğimiz esneklik ve işbirliği yaklaşımı sayesinde aşılacağına inanıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Türkiye'ye günübirlik ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisinde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.  Babacan, yaptığı konuşmada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyet üyelerini Türkiye'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye ve Rusya dost iki ülkedir. İlişkilerimize koymuş olduğumuz hedef çok boyutlu geliştirilmiş bir ortaklıktır" dedi. Çok yönlü bir işbirliği anlayışları bulunduğunu ifade eden Babacan, Rusya
Federasyonu ile ilişkilere büyük değer atfetmekte olduklarını vurguladı. Babacan, şunları söyledi: "Rusya'yı yalnızca komşu ve dost bir ülke olarak değil, aynı zamanda
Türkiye'nin ticaret ve enerji alanlarında başlıca ortaklarından biri olarak görmekteyiz. İkili ticari ilişkilerimiz üst düzeyde seyretmektedir. Rusya 2008 yılının ilk 6 aylık dönemindeki yaklaşık 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin birinci ticaret ortağıdır. Türk iş adamları ve inşaat
firmalarının Rusya Federasyonu'ndaki başarılı çalışmalarını hep beraber takdirle
izliyoruz.
Yine beşeri ilişkiler de Türkiye ile Rusya arasında hızla gelişmekte, 2007 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı 2.5 milyonu aşmıştı, bu yılın ilk 7 ayında 1.6 milyon gibi bir rakam görüyoruz. Türkiye, Rusların en çok tercih ettiği bir tatil ülkesi artık.
Rusya Federasyonu ile enerji alanındaki işbirliğine de önem atfediyoruz.Bu işbirliğinin gelecekte gerçekleştirilecek karşılıklı yarara dayalı projelerle ileri götürülmesini umuyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ve bölgedeki diğer üretici ülkelerin petrol ve doğal gazlarını tüketici pazarlarına güvenlik ve ekonomik biçimde ulaştırılmasından kilit bir konuma sahiptir ve işbirliğimizin enerji arz güvenliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.
Bu kadar olumlu bir tablo içerisinde son dönemde ortaya çıkan Rus gümrüklerinde Türk mallarının uzun süre incelemeye tabi tutulması sonucunda yaşanan gecikmelerden kaynaklanan sorunu da değerli dostumla samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Bu sorunun da Rus tarafından beklediğimiz esneklik ve işbirliği yaklaşımı sayesinde aşılacağına inanıyoruz."
Babacan, görüşmelerde Kafkaslar başta olmak üzere Kıbrıs, Orta Doğu, Irak, İran gibi ortak bölgesel sorunları da ele aldıklarını ve görüş alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

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