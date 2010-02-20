'Gümrük Birliği'ni tekrar müzakere edeceğiz'

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‘Vize AB’nin yüz karası’

‘Sorunlar çözülmezse Türkiye Gümrük Birliği’nden uzaklaşır’

İhracatta yüzde 29.5 artış

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gümrük Birliği (GB) anlaşmasının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, konuyu Avrupa Birliği (AB) ile yeniden müzakere etmek için ön hazırlık kararı aldıklarını açıkladı.Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği AB sürecinde İhracatçılar Zirvesi toplantısında konuşan Bağış, GB’nin Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük altıncı ekonomisi olmasında büyük etkisinin olduğunu, buna rağmen gözden geçirilmesi gereken birtakım konuların bulunduğunu belirtti.Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da GB’nin negatif etkisinin serbest ticaret anlaşması konusunda ortaya çıkan problem olduğunu belirterek “AB’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerle Türkiye’de bunun tarafıdır, denilmiş olsaydı, sıkıntı daha az olurdu” dedi. AB’nin işadamlarına uyguladığı vize ayıbının ise Türkiye’nin değil AB’nin ayıbı olduğunu söyleyen Çağlayan “Bu, AB’nin yüz karasıdır” dedi.Toplantıda konuşan İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Haluk Karaalioğlu, "Türkiye, GB’nin aksayan yönleriyle ilgili taleplerini, Ortaklık Konseyi toplantılarında dile getirebilir, güçlü bir şekilde getirmelidir de. GB uygulaması kararlaştırıldığında, Türkiye’nin 3-5 yıl içinde AB’ye tam üye olması ve karar mekanizması içinde yer alması bekleniyordu. Ancak Türkiye hâlâ karar mekanizması içinde bulunmuyor. Serbest ticaret anlaşmalarında (STA) Türkiye’de taraf olmalı. Türk işadamlarına vize uygulamasının yarattığı haksız rekabet önlenmeli, Türk kamyonlarına getirilen sınırlamaya da mutlaka karşı çıkılmalıdır. Eğer bu tedbirler alınmazsa Türkiye GB’den uzaklaşır” dedi.Devlet Bakanı Çağlayan, ihracatta 18 şubat itibariyle, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5’lik artış olduğunu açıkladı. Ocak ayında taşıt araçları sektörünün yüzde 60 artışla 1.5 milyar dolara yakın ihracat yaptığını belirten Çağlayan, bu sene taşıt araçları sektöründe, 20 milyar doları yakalayacak bir ihracata sahip olacaklarını belirtti.