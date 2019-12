-Gümrük Bakanlığından yalanlama ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bir gazetenin bugünkü nüshasında ve gazetenin internet sayfasında yer alan ''Doğudaki gümrük kapılarına PKK ayarı'' başlıklı haberin, ''doğru bilgilerden yoksun ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedeflediğini'' bildirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ''Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü çalışanları; uyuşturucu maddeler, tütün, sigara, alkollü içkiler, akaryakıt ve türevleri, kimyasallar, silah, gıda, tekstil, elektronik, değerli taşlar başta olmak üzere onlarca çeşit malı kapılarda yurda yasa dışı bir şekilde sokma girişimi sırasında ele geçirdi. Bu yıl 25 Ekim itibariyle 2 bin 132 vakada yaklaşık 400 milyon lira tutarında kaçak mal ele geçirilmiştir. 2009 yılında 1.378 vaka ve 292 milyon lira tutarında ve 2010 yılında da 3 bin 260 vaka ve 400 milyon lira tutarında kaçak eşyanın sınırlarda ekiplerimizce ele geçirildiği görülecektir'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu rakamlar personelimizin üstün başarısını göstermesine, sınır kapılarımız her an herkese açık ve denetime hazır olmasına rağmen, haberde yer alan; 'PKK Doğu ve Güneydoğu sınır kapılarından yapılan her türlü uyuşturucu sevkıyatından kilo başına 65 dolar para alıyor. Kaçak akaryakıt taşıyan her katır için 3, şeker için 5 dolar, çay için 7 dolar para alıyor' ifadelerini anlamak mümkün değildir. Sınır kapısından 'katırla' esrar, akaryakıt, şeker ve çay ele geçirildiğini ve bunların tartılarak PKK tarafından vergilendirildiğini söylemek; Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurumlarına karşı açık bir hakaret, bölücü örgütü de bilerek veya bilmeyerek yüceltmek demektir. Hele hele güvenlik güçlerimizi ve masum vatandaşlarımızı hunharca katleden bölücü örgütün belinin kırıldığı operasyonların devam ettiği bir süreçte, devletin sınırlarını koruyamadığı ve bölücülere teslim ettiğini ileri sürmek veya bunu ima etmek, kabul edilemez bir üsluptur. Basın özgürlüğü ve haberin kutsallığıyla asla açıklanamayacak bu ifadeler maksatlı ve art niyetli değilse, en hafif ifadesiyle 'cahilliktir' ve 'uydurma haberciliktir'.'' Aynı haberde, ''Doğu ve Güneydoğu illerinde, kaçakçıların kendilerine izin vermeyen gümrük görevlilerini evlerine giderken sürekli olarak dövmesi, personelde büyük rahatsızlık yaratıyordu. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, acil koduyla görevlendirdiği bu memurlara halktan uzak lojmanlarda yer tahsis etti'' ifadelerin de ''mantıktan, doğruluktan ve insaftan uzak, mesnetsiz yalan ithamlar'' olduğu belirtilen açıklamada, ''Gümrük Muhafaza ekiplerimizden herhangi birine bırakın 'sürekli' olmasını bir kere bile kaçakçılar veya bölücü örgüt üyeleri tarafından bir dövme veya saldırı olayı gerçekleşmemiştir. Personelimize halktan uzak bir lojman da tahsis edilmemiştir. Gümrük çalışanları yıllarca oturdukları yerde, vatandaşla iç içe yerlerde ikametlerini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedirler'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ''yapılan haberin içeriği göz önünde bulundurulduğunda, medya kuruluşlarının yapılacak haberlerde sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin ve yargısız infazlarla kurumların yıpratılmamasının yerinde olacağı'' kaydedildi.