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Ekonomi

Gümrük Bakanlığı'ndan uyarı: 'Dosya masrafı' tuzağına düşmeyin

Gümrük bakanlığı yetkilileri, farklı cep telefonu numaralarından kısa mesaj gönderen firmaları takibe aldı

18 Ocak 2016 12:57

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, internetten, sabit telefonlardan ve cep telefonuna gönderilen kısa mesajlardan vatandaşlara ulaşan danışmanlık firmalarına karşı “tuzağa düşmeyin” uyarısı yaptı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; tüketicilerden gelen şikayetleri inceleyen bakanlık yetkilileri, farklı cep telefonu numaralarından kısa mesaj gönderen firmaları yakın takibe aldı. Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvuru şeklinin Tüketici Yasası ile düzenlendiğini vurgulayan yetkililer, “Buna rağmen gelen şikâyetler tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edildiği ve aracı firmalara yönlendirme yapıldığı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Birçoğu kötü niyetli olan danışmanlık firmalarının avukatlara ait yetkiyi kullandığına dikkat çeken bakanlık yetkilileri, “Bazı firmalar dosya masrafı ve kart aidatı gibi ücret kalemlerinin geri alınabileceğine ilişkin profesyonel hizmet sunulduğu algısı yaratıyor. Ayrıca tüketicilerin mevcut yasal haklarının garanti altına alındığı yönünde izlenim uyandırılarak tüketiciler aldatılıyor. Bu nedenle birçok tüketici danışmanlık firmalarına para kaptırıyor” dediler.

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