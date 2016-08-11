Gümrük Bakanı: Yurtdışına kaçmak isteyen 89 FETÖ üyesi sınır kapılarında yakalandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki birkaç gün içerisinde 89 ‘FETÖ’ üyesinin sınır kapılarından yurt dışına kaçmak istediğini söyledi. Tüfenkci, bu kişilerin 15 Temmuz gecesi ve ondan sonraki günler içerisinde engellendiğini belirtti.

Habertürk’ün haberine göre, 15 Temmuz gecesi, Meclisi açan ve milletle beraber darbeye direnen milletvekillerine teşekkür eden Tüfenkci, "Millet o gün, sivil direnişin ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini dosta ve düşmana gösterdi. Kurşunlara ve tanklara karşı göğsünü siper etti. Millet hiçbir zaman silah da kullanmadı, kurşun da atmadı, sadece imanlarıyla göğüslerini siper ederek orada bulundular" dedi.

Siyasi parti genel başkanlarının 15 Temmuzdan sonra ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin milletçe takdirle karşılandığını belirten Tüfenkci, Yenikapı’da düzenlenen ve HDP’nin çağrılmadığı Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne parti liderlerinin ve her kesimden insanların katılmasının önemli olduğunu söyledi.

“Bankalar, patent hakkını teminat kabul edecek”

Taşınır malların rehnine ilişkin, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı'nın gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığını belirten Tüfenkci, "Esnafımıza, küçük işletmelerimize, KOBİ'lerimize önemli bir destek sağlanacak. Kredi başvurusunda bulunan esnafın veya küçük işletmelerin, bankalarda, gayrimenkul teminatı dışında başka teminatlar da göstermesine imkan tanıyan bir tasarı. Çiftçiler mahsullerini, torna-tesviye makinası gibi makinaları, stoklarında bulunan hammaddeleri, ürettikleri malzemeleri bankaya rehin olarak sunabilecek. Bankalar, patent hakkını, lisans almış ürünleri teminat kabul ederek kredi verebilecek" sözlerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Bakanlığının, 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki birkaç gün içerisinde, yurtdışına kaçmak isteyen ‘FETÖ’ mensubu kişilerin yurtdışına çıkışlarını engellemek için üzerine düşen görevi yaptığını söyleyerek, sınırlardaki kapıları kullanarak yurtdışına kaçmak isteyen bu örgüte mensup 89 kişinin, o gece ya da ondan sonraki 2-3 gün içerisinde engellendiğini söyledi.