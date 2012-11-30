Gül'ün Sivas katliamını inceleme talimatına tepki

Zeynep Altıok Akatlı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Sivas katliamının araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirmesine ilişkin olarak twitter hesabından sorular yöneltti. Akatlı, Gül'e, "Cumhurbaşkanı neden "insanlık suçu" olan bu katliam zaman aşımına uğradığında bu ihtiyacı hissetmedi? Sivas'ta anma yapılmasını yasaklayan valinin, Cumhurbaşkanı'na çıkan heyete "önderlik" yapması ne anlama gelir? Neden ailelerin, mağdurların 19 yıllık talepledi dinlenmedi de "şimdi" 114 sivil toplum örgütü bu denli ciddiye alındı?" gibi birçok önemli soru yöneltti.

Konu hakkında CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 19 yıl sonra neden böyle bir karar verdiğini eleştirdi. Turgut Kazan ise, "Cumhurbaşkanı'nın DDK’yı Sivas katliamını incelemekle görevlendirilmesi, Anayasa'nın 108 ve 2443 sayılı yasanın 1 ile 2. maddelerine aykırıdır" dedi.

İşte Zeynep Altıok Akatlı'nın tweetler:

Şimdi Sorular Zamanı!

1- DDK kimi denetler. Neden 19 yıl boyunca biz araştırma isterken simdi "denetleme"?

2- Neden 19 yıl sonra simdi? Bizde hayat boyledir iste birgun biri dipsiz bir kuyuya bir tas atar siz bir kediyle ve kitapla oturuyorsunuzdur aniden gun tufana doner

3-Cumhurbaskanı neden "insanlik suçu" olan bu katliam "zaman aşımı" na uğradığında bu ihtiyacı hissetmedi?

4-Keza son yıllarda ortaya atılan sayısız "iddia" (pkk- harp idaresi vb) araştırılmadı ve bu yetkilendirme o zaman yapılmadı?

5- Neden ailelerin mağdurların 19 yıllık talepledi dinlenmedi de "simdi" 114 sivil toplum örgütü bu denli ciddiye alındı?

6-Bu "Sivas"ta bulunan 114 sivil toplum örgütü hangi kuruluşlardır?

7- 10 yıl önce Ertuğrul Özkök'e basvuranlar mı?

8- Bu sivil toplum kuruluşlarında ve Cumhurbaşkanında oluşan "kuşku" nedir?

9- Toplumsal Bellek Platformu'nun 2 kez meclise giderek sağlayamadığını bu kuruluslar nasil sağlayabilmişlerdir?

10- Bu kurul kimlerden olusacaktir? Sivas davasi sanik avukatlarindan bu kurulda yer alan olacak mi?

11-Bu "denetleme"nin sebebi belli bir ideolojiyi aklayıp yıllardır ima edildiği gibi bu işi ergenekona bağlamak mıdır?

12-Yoksa başbakanın "hayırlı olsun" muştusunu verdiği üzere bir "denetleme" ile kaçışına göz yumulan sanıkları aklayıp tutukluları salmak mı

13-Abdullah gül ilk kez toplumun her kesiminden bir heyet geldiği için başvuruyu anlamlı bulmuş acaba bizler / mağdurlar hangi kesimdeniz?

14-Sivas'in "donemin diger olaylari ile bagi"nin arastirilmasi cumlesi ne anlama geliyor?

15-Bizlerin henuz bilmedigi kusku doguracak "bag" hangi olayi kastetmekte? Bunca yildir iddia edilen neden "simdi" merak uyandirdi?

16- Sivas Davasi da DDK'nin Hrant Dink davasi ile ilgili calismasinin "aydinlatici" (!) sonuclari gibi bir sonuca mi ulasacak?

17-Sivas'ta anma yapilmasini yasaklayan valinin (!) cumhurbaskanina cikan heyete "onderlik" yapmasi ne anlama gelir?

Hüseyin Aygün'ün tweetleri:

Adullah Gül 19 yıl sonra Sivas olaylarının araştırılması için DDK'yı harekete geçirme kararı vermiş; aşağıdakilerden hangisi bu adımın sebebi olabilir: ++

c) Alevileri yanına çekmek iiçin sahte Alevi kurumlarıyla sıkça yaptığı 'Muharrem İftarı' şovlarını yeni bir girişim ile güçlendirmek

b) 'Tarafsız' ve 'demokrat' olduğu yönündeki imajı tazelemek için yeni bir adım atma ihtiyacı

a) Tayyip ile girişeceği Cumhurbaşkanlığı rekabetinde üstünlük kazanmak

Turgut Kazan'ın tweetleri:

DDK’ya asla yargı kararının infazını önleyici bir görev verilemez. Kesinleşmiş hükümleri geçersiz kılmak amacıyla, bu kurul kullanılamaz

Mesleği avukat olan her kademedeki çok sayıda AKP’linin Sivas davasında sanık müdafiliği yaptığı düşünülürse, bu girişime şaşırmamak gerekir

DDK görevlendirmesi, cezaları infaz edilen hükümlüleri aklama girişimidir. Arkadan, yasa değişikliği ile kurtarılmaları gündeme gelecektir

Sivas katliamı yargılanmış, kesin karara bağlanmıştır. Kaçanlar zamanaşımından yararlanıp kurtuldu. Mahkum olanlar cezalarını çekiyor

Cumhurbaşkanının DDK’yı Sivas katliamını incelemekle görevlendirilmesi, Anayasanın 108 ve 2443 sayılı yasanın 1 ile 2. maddelerine aykırıdır