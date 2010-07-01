Gül'ün oğlu neden Harvard'ı seçti?

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, küçük oğlu Mehmet Emre Gül'ün Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmesiyle ilgili Twitter'da açıklamalarda bulundu. Oğlunun başarısıyla ilgili çok sayıda tebrik aldığını belirten Gül, ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şunları yazdı:





'Rahat bırakmazlardı'



"Bizim konumumuzda olan insanların hayatında çoğunuzun bilmediği zorluklar var ve bunu da en çok çocuklarımız yaşıyor. Geçen yıl Mehmet bana, 'Ben Türkiye'de üniversite okursam gazete ve televizyonlar her fırsatta beni gündeme taşıyabilirler. Bu durum da hem beni hem sizi üzebilir' diyerek yurtdışında okumak için annesi ve benden izin istedi. Biz de ona iyi bir okul kazanması şartıyla izin verdik. Çünkü yurtdışında her okul iyi değil.





'Benim oğlum olduğunu hiçbir okul bilmiyordu'



Çocukların eğitimi konusunda Hayrünnisa Hanım'ın çok emeği var. Ben yoğunluğum sebebiyle çocukların eğitimiyle çok ilgilenemedim. Mehmet her zaman başarılı, çalışkan bir öğrenci oldu. Lise eğitimini de burslu okudu. 'Ivy League'deki bütün üniversiteleden kabul aldı. Sınavlara girerken de benim oğlum olduğunu hiçbir okul bilmiyordu."



Mehmet Emre Gül (19) akademik bir sınav olan SAT (Scholastic Aptitute Test)'tan 800 üzerinden 800 puan alarak dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’nde eğitim görme hakkı kazanmıştı.





