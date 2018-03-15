Gül'ün ofisinden 'Ahmet Takan' açıklaması: AKP'de koordinatördü, ayrıldıktan sonra temasımız olmadı

Birçok haberde "Abdullah Gül'ün danışması" sıfatı kullanılan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan hakkında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "AKP'de basın koordinatörlüğü görevindeyken 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası Sayın Gül’ün başbakan olmasıyla birlikte bir ay gibi kısa bir süre Başbakanlık Basın Müşavirliği görevini yürütmüştür" denildi.

Son olarak Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilciliği görevini de yürüten Takan'ın, üç kulis haberine erişim engeli getirilmişti. Takan köşesinde sansürü değerlendirirken, “Muhalefetteyken demokrasiden, haber alma ve verme, fikir özgürlüğünden bahsederler ama bu lafta kalır. İktidara geldiklerinde de muhalefette eleştirdikleri ne varsa aynısını tatbik etmekten hiç çekinmezler” diye yazmıştı.

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11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden T24'e yapılan açıklamada, "YeniÇağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, Ak Parti’de basın koordinatörlüğü görevindeyken 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası Sayın Gül’ün başbakan olmasıyla birlikte bir ay gibi kısa bir süre Başbakanlık Basın Müşavirliği görevini yürütmüştür. Görevi bıraktığı günden itibaren Sayın Abdullah Gül ve yakın çevresinin bu kişiyle herhangi bir teması ve irtibatı olmamıştır" denildi.