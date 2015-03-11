Gül’ün koruma müdürü: Kırk yıllık davasının ve milletinin hizmetinde

Hürriyet yazarı Taha Akyol'un, "Abdullah Gül'ün yakın çevresine 7 Haziran'daki milletvekili seçiminde aday olmayacağını söylediğini" yazısına, Abdullah Gül'ün koruma müdüründen itiraz geldi.

Abdullah Gül görevinden ayrıldıktan sonra da yanında kalan Cumhurbaşkanlığı eski Koruma Başkanı Osman Çangal retweet ettiği twitter mesajı dikkat çekti. Çangal, Kurucu İrade adlı kullanıcının Yazar "@Taha__AKYOL'un 11.Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün aday olmayacağına dair ifadeleri tamamen kişisel görüşlerinden ibarettir." mesajını retweet etti.

Cumhuriyet'in haberine göre hemen ardından da, aynı kullanıcının "Sayın @Taha__AKYOL da dâhil olmak üzere tüm taraflar, Sayın Gül'ün kırk yıllık davasının ve milletinin hizmetinde olduğunu bilmelidir." mesajını paylaştı.

Gül'ün en yakınındaki Koruma Başkanı Osman Çangal'ın, Gül'ün seçimde aday olmayacağına ilişkin Taha Akyol'un değerlendirmelerini yalanlayan mesajları paylaşması dikkat çekti. Özellikle AKP çevresinde, "Gül'ün geri çekilmiş gibi gösterilmesi için bu tür yazıların yayınlandığı" imalarında bulunuldu. Abdullah Gül'ün, "kırk yıllık davasının ve milletinin hizmetinde olduğu" vurgusuna dikkat çekilerek, "siyasetten vazgeçmeyeceği" görüşlerine yer verildi.