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Politika

Gül'ün konuşacağı salona bomba ihbarı BERLİN (A.A)

19 Eylül 2011 23:06

-Gül'ün konuşacağı salona bomba ihbarı BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşma yapması öngörülen Humboldt Üniversitesi'ndeki salon, Gül'ün gelmesine kısa süre kala, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Bir polis memurunun, kürsüye çıkarak ''Lütfen panik yapmadan, gösterilen kapıdan salonu boşaltın'' demesinin ardından salonda bulunan heyet üyeleri, öğrenciler ve basın mensupları binanın dışına alındı. Polis yetkililerinin, ''tehlikeli bir durum olabileceğine ilişkin ihbar alınması nedeniyle binanın tahliye edildiği'' belirtildi. Bölgenin tamamen boşaltılmasını isteyen polisin uyarısı doğrultusunda, üniversitenin çevresi de boşaltılıyor. Bu arada, üniversitenin karşısında sloganlar atan bir grup, bölücü terör örgütü ve elebaşı lehine gösteri yapıyor.

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