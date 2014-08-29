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Gül’ün İstanbul’daki ilk ziyaret yeri Erbakan’ın mezarı oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Çankaya Köşkü’nden ayrıldıktan sonra İstanbul’a gelmişti

29 Ağustos 2014 16:35

Tayyip Erdoğan’a dün görevini devreden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Gül, bugün öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmettin Erbakan’ın mezarını ziyaret etti.

Radikal’de yer alan habere göre, Abdullah Gül, saat 12.30’da Merkezefendi Mezarlığı'na geldi. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua eden Gül, yaklaşık 5 dakika sonra mezarlıktan ayrıldı. 

Gül daha sonra Cuma namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne gitti.

 

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