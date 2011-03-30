Gül'ün derdi tutuklama değil kitaba ilginin artması!

T24

'İyi PR çalışması oldu'



Sivil itaatsizlik

"Türkiye'de insanlar istediğin yazabilirler, söyleyebilirler. Hatta benim aleyhime yazılmış kitapların yazıldığını biliyorsunuz. Başbakan'ın da hakkında kitaplar yazıldığı biliyorsunuz. Bu olaylar Türkiye'nin gerçek görüntüsünü yansıtmıyor. Mahkeme süreci içinde ortaya çıkmasını isterim. Gazeteciler gördüklerini söyleyeceklerdir.Ama bir insan gazeteciyim diye suç işlem hakkı söz konusu değildir.Bu görüntünün Türkiye’ye yakışmadığını ve gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını isterim. Benim açımdan doğru olmadığı kanaatindeyim.Çok çarpıcı olacak belki ama. Bütün bunlar herhalde O gazeteciler ve bahsedilen kitaplar için en büyük PR çalışmaları olmuş oldu. Ama savcılar bazen önlerinde ne yazıyorsa onunla hareket etme gibi bir durumları vardır. Siyasi değerlendirme yapma durumları savcıların bazen olmuyor herhalde. Herhalde 10 bin satacak kitabı şimdi yüzbinlerce sattıracaklar.Ahmet Türk'ün yaptığı benzetme yersiz. Türkiye’de hala reformlar yapılması çaba göstermemiz gerekir. Her gün Türkiye’de güzel ve yeni şeyler oluyor ve olacak da. Herkes kanunlar içerisinde demokratik hak ve hukukunu kullanabilir, gösterilerini yapabilir. Ama bunların kanuni çerçevesinde olması gerekir. Bunun dışındaki davranışlar hoş karşılanmaz. Ahmet Türk, “Sesimiz Tunus ve Libya’dan daha gür çıkacak’” demişti."