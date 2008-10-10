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Politika

Gül’ün davalarını sordu, hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kayıp trilyon davasını soran öğretmen 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

10 Ekim 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kayıp trilyon davasını soran öğretmen 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Konya’da SHP’nin düzenlediği “Yeni Anayasa Sürecinde Türkiye’de Demokrasi” panelinin soru cevap bölümünde söz alan öğretmen Mehmet Emin Hazar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kayıp trilyon davasını hatırlatarak soru sordu.
Hazar sorusundan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık, polis tutanağı doğrultusunda Hazar hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan dava açılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin aldı. Savcılık, Hazar’a açtığı davada 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dünkü duruşmada Hazar, Gül’e ‘hırsız’ demediğini, polisin yanlış tutanak tuttuğunu savundu. Duruşma ertelendi.

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