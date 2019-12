Gülün daha içten tarafı erengül

Güzelliği ve coşkusuyla gülü bile kıskandırabilecek bir çiçek erengül...



Güle olan benzerliğinden yakıştırılmış bu isim ona; ama güzelliğiyle onu da kıskandırıyor... Gülün daha coşkulu, daha şen, daha içten tarafı o. Ev Bahçe dergisi size bu güzel çiçeği tanıtıyor.



Sonbahar ve kışı çiçeksiz geçirmemek için elinizden geleni yaptınız. Ama gözünüz hep bahardaydı. Nergislerin mis kokularıyla başlayan şov, lalenin asaleti, sümbülün salkım salkım güzelliğiyle devam ediyor şimdilerde. Bu aralar bir çiçekçinin önünden geçip de içeriye girmediğim olmuyor pek. Tüm çiçekçiler ona ‘erengül’ diyor. Düğünçiçeği, kâğıt çiçeği gibi isimlerle tanıyanlarınız da vardır onu belki. Tüm dünyanın benimsediği Latince ismini söyleyelim de sonra bir hata olmasın: Ranunculus yetiştirmek ister misiniz?



İlk aşama: Tanışma



Çiçekçiler yetiştiriyor da biz niye yetiştiremeyelim bahçede? Önce çiçeğimizi iyi tanıyalım, sonra ne isterse verelim, sevelim, sayalım onu, bakalım kayıtsız kalabilecek mi ilginize?



■ Düğün çiçeğigiller Ranunculaceae ailesinin bir ferdidir.

■ 400’e yakın farklı türü vardır.

■ Genellikle otsu ve uzun ömürlüdür.

■ Tek yıllık ve iki yıllık türleri de vardır.

■ Beyaz, turuncu, kırmızı çiçekli olanlarına rastlayabilirsiniz, ama pek çok türünde çiçekler sarıdır.

■ Taç yaprakları çok parlaktır, bu da onun gösterişini artırır.

■ Latince isminin bir hikâyesi var. Ranunculus ismi, küçük kurbağa anlamına gelen ‘rana’ kelimesinden ilham alınarak verilmiş bu çiçeğe. Bunun nedeni de çiçeğin yabani olarak genellikle suya yakın yerlerde yetişmesinden.



Yetiştirmek isterseniz...



Erengül, isminin sonundaki ‘gül’ü hak eden bir çiçek. Güle benziyor ama çok daha katmerli ve albenili. Güle de fazla haksızlık etmemek gerekiyor. Gülün yeri ayrıdır her zaman, hem erengülün de eksik tarafları var. Mesela kokmuyor...



■ Nisan ayı çiçeğimizin en sevdiği ay. Hemen bir fidanlıktan saksıya dikilmiş bir fide alın. (Birden daha fazla almalısınız.)

■ Yarı gölgede kalmak ister. Çok sıcaktan hoşlanmaz. Havalar çabuk ısınırsa, çiçeklenme süresi daha kısa olacaktır.

■ Bahçe toprağınızın geçirgen olduğundan emin olun.

■ Satın aldığınız saksının iki katı büyüklüğünde bir çukur açın.

■ Çukura yerleştirdiğiniz fidenin üzerini kapatın. Gübreli toprak harcı eklerseniz daha sağlıklı gelişmesini sağlarsınız.

■ Toprağı ellerinizle iyice sıkıştırın.

■ Can suyunu vermeyi sakın unutmayın.

■ Bahçeden çok saksıyı sever aslında. Büyük saksılara dikim yaparsanız çok mutlu olur.



Bilgiden sonra ilgi



Onunla ilgili her şeyi öğrendik. Kimdir kimlerdendir, ne sever ne sevmez… Şimdi sıra asıl önemli olana geldi. Dikip de bırakmak yok onu öyle bir köşede. Asıl göreviniz, onu yaşatmak. Küçük isteklerine geldi sıra.



■ Toprağını kontrol ederek sulayın. Kurumasına izin vermeyin. Toprağının çamura dönüşmesine de izin vermeyin.

■ Çiçekleri solduktan sonra kesin. Tam olarak solmadan da kesebilirsiniz. Vazolara çok yakıştığını söylemeye gerek yok. Hem böylece bir sonraki çiçeklenme dönemine daha güçlü girmelerini sağlamış olursunuz.

■ Dertsiz bir bitkidir. Bitkiniz çok yorgun ve güçsüz görünmüyorsa, gübre vermenize gerek yok.



Bahar ve kelebekler



Siz ona ister erengül deyin, ister düğün çiçeği; hatta bunları beğenmediyseniz kendiniz bir isim takın ve öyle seslenin. Yeter ki seslenin, yeter ki çağırın onu, yeter ki davet edin bahçenize. Baharın coşkusuna eşlik etmek için bunu bekliyor sadece. En nazsız çiçeklerden biridir o. Ne susamayı bilir, ne hasta olmayı. Tek bildiği çiçek çiçek olmaktır bahar boyu. Baharın kelebek neşesi içinde geçmesi, ama onların ömürleri kadar kısa olmaması dileğiyle...